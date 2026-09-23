Cần sớm có phương án tái định cư cho 40 hộ dân vùng nguy cơ sạt lở tại xã Hùng Sơn

Đồng chí Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng trao quà thăm hỏi, động viên các hộ dân tại thôn Ga Ry. (Ảnh: Bộ Chỉ huy quân sự thành phố cung cấp)

Ngày 23/9, Đoàn công tác Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng do đồng chí Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng làm trưởng đoàn, kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại xã Hùng Sơn.

Nội dung được đặc biệt quan tâm là phương án bảo đảm an toàn lâu dài cho 40 hộ dân thôn Ga Ry đã phải di dời khỏi khu vực có dấu hiệu sạt lở.

Làm việc với đoàn có lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Hùng Sơn, Ban Chỉ huy quân sự xã và Đồn Biên phòng Ga Ry.

Theo đó, đoàn kiểm tra việc xây dựng phương án ứng phó thiên tai, khả năng huy động lực lượng, phương tiện và cơ chế phối hợp giữa các đơn vị khi xảy ra tình huống, nhất là tại khu vực biên giới.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Thế Vinh trao quà động viên Ban Chỉ huy quân sự xã và Đồn Biên phòng Ga Ry. (Ảnh: Bộ Chỉ huy quân sự thành phố cung cấp)

Đồng thời, đoàn công tác cũng khảo sát thực tế một số vị trí có nguy cơ sạt lở trên địa bàn. Với địa hình miền núi phức tạp, xã Hùng Sơn thường đối mặt nguy cơ sạt lở đất, lũ quét khi có mưa lớn, đe dọa trực tiếp đến an toàn của người dân.

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Đại tá Nguyễn Thế Vinh yêu cầu Ban Chỉ huy quân sự xã Hùng Sơn rà soát kỹ các khu vực xung yếu, bổ sung phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn sát với thực tế từng địa bàn.

Lực lượng, phương tiện, địa điểm sơ tán phải được xác định cụ thể, sẵn sàng triển khai khi có mưa lớn; không để bị động khi xảy ra sạt lở, lũ quét.

Ban Chỉ huy quân sự xã cần tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền và phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng Ga Ry, các lực lượng đứng chân trên địa bàn trong nắm tình hình, cảnh báo và hỗ trợ người dân. Mọi hoạt động cứu hộ, cứu nạn phải đặt an toàn của người dân và lực lượng tham gia lên hàng đầu.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Thế Vinh thăm hỏi, động viên các hộ dân tại thôn Ga Ry. (Ảnh: Bộ Chỉ huy quân sự thành phố cung cấp)

Đối với 40 hộ dân thôn Ga Ry đã được di dời khỏi khu vực có dấu hiệu sạt lở, đồng chí Đại tá Nguyễn Thế Vinh đề nghị Ủy ban nhân dân xã Hùng Sơn sớm rà soát quỹ đất, đề xuất lãnh đạo thành phố Đà Nẵng phương án tái định cư phù hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Việc di dời trước mắt đã giúp người dân tránh nguy hiểm, nhưng cần có phương án nơi ở ổn định để bảo đảm an toàn lâu dài, nhất là khi mùa mưa đang đến gần.

Dịp này, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng thăm, động viên và trao 40 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, hỗ trợ 40 hộ dân thôn Ga Ry vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống sau di dời.