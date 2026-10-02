Cần sớm có giải pháp ngăn chặn những vụ việc liên quan đến bạo lực lứa tuổi học sinh

Khi mâu thuẫn nhỏ vượt khỏi tầm kiểm soát

Tối 26/9, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại vụ việc một nhóm nữ học sinh xảy ra ẩu đả tại phường Lào Cai. Trong clip, một nữ sinh bị một số người dùng lời lẽ thiếu văn hóa và có hành vi tấn công bạo lực.

Qua xác minh ban đầu, những người liên quan gồm nữ sinh đang học cấp THCS và cả người đã trên 18 tuổi. Vụ việc đang được Công an phường Lào Cai điều tra, xác minh làm rõ.

Đằng sau những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội là một nữ sinh đang phải điều trị tại bệnh viện. Nạn nhân được xác định là em T.B.N., học sinh lớp 8, Trường THCS Lê Hồng Phong.

Sau 5 ngày xảy ra vụ việc, N. vẫn chưa thể trở lại trường học tập. Những chấn thương trên cơ thể khiến em thường xuyên đau đầu, buồn nôn; đáng lo hơn là tâm lý hoảng sợ, bất an vẫn thường trực.

Em T.B.N hiện vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh và được các bác sĩ chẩn đoán bị rối loạn lo âu, ám ảnh sợ.

Theo chẩn đoán, T.B.N. bị đa chấn thương phần mềm và có biểu hiện chấn động não. Tuy nhiên, điều khiến gia đình lo lắng hơn không chỉ là những tổn thương thể chất, mà còn là những thay đổi về tâm lý của em sau vụ việc.

Anh Trần Anh Chiến, phụ huynh em T.B.N., cho biết gia đình lo ngại những ảnh hưởng từ vụ việc có thể kéo dài, ảnh hưởng đến tâm lý, việc học tập và cuộc sống của em.

Một vụ ẩu đả có thể chỉ diễn ra trong vài phút, nhưng hậu quả để lại có thể kéo dài nhiều ngày, thậm chí lâu hơn. Với học sinh, đặc biệt là lứa tuổi đang hình thành nhân cách, những tổn thương về tinh thần, cảm giác bất an, sợ hãi hoặc lo bị trả thù có thể ảnh hưởng trực tiếp đến việc học tập, sinh hoạt và khả năng hòa nhập với môi trường xung quanh.

Bạo lực học đường không phải vấn đề mới. Tuy nhiên, điều đáng quan tâm là từ những mâu thuẫn nhỏ có thể nhanh chóng bị đẩy lên thành xung đột lớn, nhất là khi có sự tác động của mạng xã hội.

Theo các bác sĩ Khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh, từ đầu năm học mới đến nay, bệnh viện đã tiếp nhận nhiều trường hợp học sinh, thanh thiếu niên nhập viện sau các vụ va chạm, xô xát. Phần lớn người bệnh trong độ tuổi từ 15 đến 18, thậm chí có trường hợp khoảng 20 tuổi, với các biểu hiện thường gặp như đau đầu, buồn nôn và chấn thương phần mềm.

Bác sĩ Phạm Tuấn Vũ, Khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai, cho biết ngoài những chấn thương thực thể, nhiều học sinh còn có biểu hiện hoảng hốt, lo lắng, ngại tiếp xúc và chịu ảnh hưởng nặng nề về tâm lý.

Từ một lời nói thiếu kiềm chế, một bình luận trên mạng xã hội hay một mâu thuẫn trong quan hệ bạn bè, nếu không được người lớn phát hiện và can thiệp đúng lúc, sự việc có thể vượt khỏi khả năng kiểm soát của chính những người trong cuộc.

Đáng chú ý, mạng xã hội đang trở thành môi trường có thể làm phát sinh hoặc khuếch đại mâu thuẫn giữa học sinh. Những lời nói, hình ảnh, bình luận tưởng như đơn giản có thể tạo ra xung đột, dẫn đến việc rủ thêm người, hẹn gặp và giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực ngoài đời thực.

Bởi vậy, phòng chống bạo lực học đường không thể chỉ thực hiện khi một vụ việc đã xảy ra. Quan trọng hơn là nhận diện được những dấu hiệu bất thường từ trước, lắng nghe học sinh và kịp thời tháo gỡ những mâu thuẫn ngay từ khi chớm hình thành trong suy nghĩ của các em.

Không để khoảng trống trong phối hợp bảo vệ học sinh

Sau mỗi vụ việc, việc làm trước mắt của nhà trường là động viên, hỗ trợ để học sinh ổn định tâm lý, đồng thời có biện pháp bảo vệ an toàn khi các em trở lại trường. Nhưng để hạn chế những vụ việc tương tự, cần sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ hơn giữa gia đình, nhà trường và xã hội.

Gia đình, nhà trường và xã hội cần chung tay xây dựng môi trường học tập lành mạnh, an toàn, góp phần ngăn chặn bạo lực học đường.

Theo bà Hoàng Mai Hương - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Lê Hồng Phong, bên cạnh việc giáo dục học sinh thông qua các hoạt động của nhà trường, đơn vị còn phối hợp với lực lượng công an tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an ninh, an toàn trường học. Tuy nhiên, vấn đề mâu thuẫn, bạo lực ngoài trường học rất cần được kiểm soát.

Thực tế cho thấy, nhà trường dù có nhiều biện pháp giáo dục nhưng không thể thay thế vai trò của gia đình. Bởi, ngoài thời gian học tập, học sinh còn chịu tác động từ gia đình, bạn bè và không gian mạng. Những thay đổi về tâm lý, hành vi, các mối quan hệ hay biểu hiện bất thường trong giao tiếp thường có thể xuất hiện trước khi xảy ra những vụ việc nghiêm trọng. Ở góc độ địa phương, công tác bảo đảm an ninh, an toàn trường học cũng cần được thực hiện thường xuyên, không chỉ sau khi xảy ra vụ việc.

Gia đình, nhà trường và xã hội cần thường xuyên phối hợp tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho học sinh về phòng, chống bạo lực học đường ở các diễn đàn, sinh hoạt cộng đồng.

Vì vậy, phòng, chống bạo lực học đường cần sự vào cuộc đồng bộ của gia đình, nhà trường và xã hội. Từ định hướng học sinh sử dụng mạng xã hội an toàn, tăng cường tư vấn tâm lý, phát hiện sớm mâu thuẫn đến phối hợp giữa nhà trường, gia đình, lực lượng công an và chính quyền địa phương, mỗi khâu đều góp phần ngăn chặn nguy cơ từ sớm, từ xa. Bởi phía sau mỗi vụ ẩu đả không chỉ là một vài phút mất kiểm soát, mà có thể là thương tích, là nỗi sợ hãi, là những ngày tháng học sinh không dám trở lại trường.

Để trường học thực sự trở thành nơi an toàn, hạnh phúc, điều cần thiết là lắng nghe học sinh sớm hơn, đồng hành gần hơn và phối hợp trách nhiệm hơn. Đó cũng là cách thiết thực để bảo vệ các em trước nguy cơ bạo lực.