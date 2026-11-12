Cần rà soát toàn diện, tháo gỡ vướng mắc Dự án thủy điện Khuổi Luông

Tham dự có đồng chí Lương Tuấn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở: Tài chính, Công thương, Nông nghiệp và Môi trường, Thuế tỉnh, Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, xã Bế Văn Đàn và đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghiệp Đông Bắc, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lương Tuấn Hùng phát biểu tại cuộc họp.

Nhà máy thủy điện Khuổi Luông được xây dựng tại địa bàn xã Bế Văn Đàn, là dự án nhóm B, công trình cấp II; có công suất lắp máy 4,4 MW, tổng vốn đầu tư 140,47 tỷ đồng; các hạng mục chính cơ bản hoàn thành từ tháng 12/2019 nhưng đến nay chưa đủ điều kiện pháp lý để tích nước, vận hành, phát điện. Quá trình triển khai dự án phát sinh nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan đến hồ sơ pháp lý, quy hoạch, diện tích sử dụng đất, vị trí công trình, đánh giá tác động môi trường, giải phóng mặt bằng và quyền lợi của người dân bị ảnh hưởng. Đến nay, một số nội dung chưa được giải quyết dứt điểm, ảnh hưởng đến tiến độ và khả năng đưa dự án vào hoạt động.

Đại diện doanh nghiệp phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, các sở, ngành phân tích những bất cập trong quá trình thực hiện dự án qua các giai đoạn; đồng thời đề xuất phương án xử lý, tháo gỡ trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Các ý kiến nhấn mạnh yêu cầu làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, giải quyết những vấn đề pháp lý còn tồn tại trước khi xem xét các bước tiếp theo.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa nhấn mạnh quan điểm của tỉnh là quyết tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài, phải bảo đảm đúng quy định pháp luật, công khai, minh bạch, không hợp thức hóa sai phạm. Yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát toàn diện hồ sơ dự án, làm rõ những sai lệch, tồn tại, xác định nguyên nhân và trách nhiệm của từng bên; đồng thời giao Thanh tra tỉnh kiểm tra, rà soát dự án, làm cơ sở xem xét phương án xử lý phù hợp.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, thống nhất phương án giải quyết trên tinh thần trách nhiệm, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, nhất là các vấn đề bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư. Việc tháo gỡ khó khăn phải gắn với đánh giá hiệu quả kinh tế, tính khả thi của dự án, bảo đảm các điều kiện cần thiết để dự án có thể triển khai và vận hành theo đúng quy định.