Cần quy định về việc tổ chức những khóa tu, bồi dưỡng đạo hạnh, kỹ năng sống dành cho chư Ni trẻ

Sư cô Thích nữ Thánh Tâm - Ảnh: Bảo Toàn

Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 sắp diễn ra tại TP.HCM, một sự kiện Phật giáo quan trọng trong bối cảnh đất nước đang bước vào “kỷ nguyên vươn mình” của dân tộc, chúng con mạn phép trình bày những đề xuất, gởi gắm đến lãnh đạo Giáo hội: “Sẽ có những giải pháp để thích ứng với sự bùng nổ mạng xã hội…”

Nền văn minh 4.0 toàn cầu thách thức đến đời sống sinh hoạt của nhân loại nói chung và của Tăng Ni trẻ nói riêng, dưới góc độ của một Ni trẻ, thiết nghĩ lãnh đạo Giáo hội nên có những đổi mới trong công tác tổ chức cho phù hợp với thời đại. Ví dụ nhằm giúp cho trẻ em tiếp cận với Phật pháp, những năm gần đây, Giáo hội đã tổ chức những khóa tu mùa hè cho thanh thiếu niên trên toàn quốc rất thành công.

Đối với chư Ni trẻ, Giáo hội nên chăng có những khóa tu, tập huấn bồi dưỡng đạo hạnh, bồi dưỡng kỹ năng sống cũng như kỹ năng tu tập, chỉ dành cho chư Ni trẻ, giúp chư Ni “trạch pháp”, chọn pháp môn tu tập phù hợp với chính mình.

Khóa tu dành cho chư Ni trẻ sẽ bù lại những thiếu sót mà chư Ni đang gặp phải, giúp họ tìm lại Bồ-đề tâm ban đầu. Như vậy, mới mong chư Ni trẻ mai hậu có khả năng thừa hành Phật sự và phụng sự xã hội.

Thật ra, người xuất gia trong giai đoạn đầu cần nên học giới pháp, trau dồi các pháp học và pháp hành. Nhưng, những vị Ni trẻ đang rất lúng túng trước sự chọn lựa giữa pháp học và thế học, chọn pháp học thì bỏ ngỏ thế học, mà chọn thế học thì bỏ ngỏ pháp học.

Đời sống tu học của giới xuất gia ngày nay không chỉ chịu ảnh hưởng bởi sự bùng nổ của mạng xã hội toàn cầu mà còn bị ảnh hưởng bởi nền công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo). Đây là một thách thức lớn cho giới trẻ nói chung và cho Tăng Ni trẻ nói riêng.

Chúng con kỳ vọng Đại hội đại biểu Phật giáo lần này sẽ có những giải pháp để thích ứng với sự bùng nổ mạng xã hội, giải pháp về trí tuệ nhân tạo… khiến cho lớp trẻ trong Phật giáo được tiếp cận Phật pháp một cách thuận lợi từ nền trí tuệ nhân tạo nhưng không bị ảnh hưởng, chi phối bởi nó”.