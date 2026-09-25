Cần quy định rõ trách nhiệm các chủ thể khi tổ chức bữa ăn học đường

Ông Hoàng Đức Minh - Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên chủ trì hội thảo. Ảnh: Đình Tuệ.

Chiều 25/9, Bộ GD&ĐT tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Thông tư Quy định về tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông với sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà quản lý, đại diện một số Sở GD&ĐT và lãnh đạo nhiều trường học, địa phương.

Lấy an toàn thực phẩm lên trên hết

Theo dự thảo, thông tư quy định yêu cầu, điều kiện, hình thức, quy trình tổ chức và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú, căng tin trường học cho trẻ em, học sinh trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông.

Một trong những yêu cầu của dự thảo là bảo đảm an toàn thực phẩm và dinh dưỡng hợp lý, phù hợp với độ tuổi của trẻ em, học sinh, theo quy định và hướng dẫn chuyên môn của cơ quan có thẩm quyền, đồng thời phù hợp với điều kiện thực tế. Việc tổ chức bữa ăn cần được thực hiện công khai, minh bạch; xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị lựa chọn, ký hợp đồng; cơ sở cung cấp dịch vụ; cơ sở giáo dục và các bên liên quan.

Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên Nguyễn Nho Huy nêu bật sự cần thiết để ban hành dự thảo thông tư.

Dự thảo cũng quy định việc lồng ghép nội dung giáo dục dinh dưỡng, tạo môi trường để học sinh thực hành kiến thức, kỹ năng về dinh dưỡng hợp lý, an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe và các quy tắc ứng xử phù hợp trong bữa ăn. Nội dung lồng ghép được thực hiện phù hợp với độ tuổi và chương trình giáo dục, không làm phát sinh chương trình, kế hoạch hoặc hồ sơ riêng.

Bên cạnh đó, dự thảo đề xuất ứng dụng công nghệ, khai thác các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của ngành giáo dục và địa phương phù hợp với điều kiện thực tế; quản lý trên cơ sở phòng ngừa, kiểm soát rủi ro; tăng cường phối hợp, kiểm tra, giám sát giữa chính quyền địa phương, cơ sở giáo dục, cha mẹ học sinh, cơ sở cung cấp dịch vụ và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Bà Chu Thị Kim Chung, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Đoàn Thị Điểm trao đổi tại hội thảo.

Bà Lương Thị Thúy Nga - Hiệu trưởng Trường Mầm non Quang Trung, phường Cửa Nam (Hà Nội) cho rằng, bậc học mầm non có đặc thù riêng trong chế biến thức ăn và yêu cầu về định lượng dinh dưỡng cho từng nhóm trẻ. Do giáo dục và nuôi dưỡng được thực hiện song hành, việc tổ chức bữa ăn bậc mầm non cần phù hợp với độ tuổi và đặc điểm phát triển của trẻ.

Theo bà Chu Thị Kim Chung, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Đoàn Thị Điểm (Hà Nội), chia sẻ thực tiễn nhà trường tự tổ chức bếp ăn bán trú nhiều năm qua, với quy trình từ tiếp nhận thực phẩm, chế biến đến tổ chức bữa ăn được thực hiện chặt chẽ và có sự phối hợp với cha mẹ học sinh.

Về xây dựng thực đơn và hợp đồng với đơn vị cung cấp, bà Thạch Thị Lan Anh - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học, THCS, THPT Thực nghiệm Khoa học Giáo dục thuộc Viện Chiến lược và Chính sách Giáo dục đề nghị làm rõ thời hạn hợp đồng, đồng thời có hướng dẫn về xây dựng, thẩm định thực đơn trong trường hợp nhà trường không có nhân sự chuyên môn về dinh dưỡng.

Làm rõ vai trò phối hợp giám sát bán trú

Đại diện đến từ Trường THPT Đỗ Mười, Hà Nội góp ý cho dự thảo.

Đề cập đến vai trò của cha mẹ học sinh, đại diện Trường THPT Đỗ Mười đề nghị có quy định về tập huấn cho phụ huynh được phân công giám sát bán trú. Bà Lê Quỳnh Nga, chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội phường Hoàn Kiếm (Hà Nội), cùng quan điểm cần làm rõ phạm vi giám sát của cha mẹ học sinh; đồng thời đề nghị có phương án xử lý khi nhà trường từ chối tiếp nhận thực phẩm không bảo đảm yêu cầu, tránh làm gián đoạn bữa ăn.

Dưới góc độ quản lý, bà Trần Thị Thu Hà - Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, học sinh, sinh viên, Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị dự thảo quy định một số nội dung cơ bản để các nhà trường có căn cứ tham khảo khi ký kết, nhất là trách nhiệm và phương án xử lý khi đơn vị cung cấp dịch vụ vi phạm. Đối với căng tin trường học cần quy định cụ thể hơn các yêu cầu, trong đó xác định rõ những loại hàng hóa, sản phẩm không được kinh doanh tại trường như đồ uống có cồn, thuốc lá và các sản phẩm không phù hợp.

Toàn cảnh hội thảo.

Theo quan điểm của ông Nguyễn Văn Thuận - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Ninh Bình, dự thảo cần làm rõ cơ chế phối hợp khi nhà trường phát hiện thực phẩm, bữa ăn không bảo đảm yêu cầu nhưng không phải là bên ký hợp đồng; đồng thời quy định phương án thay thế khi đơn vị cung cấp bị tạm dừng hoặc chấm dứt hợp đồng đột xuất.

Đối với trường hợp một đơn vị cung cấp suất ăn cho nhiều trường, nhiều điểm trường, ông Nguyễn Văn Thuận đề nghị quy định rõ trách nhiệm giao nhận và lưu mẫu tại từng cơ sở để thuận lợi truy xuất khi xảy ra sự cố. Đồng thời phải rà soát quy định về căng tin và thống nhất cơ quan tiếp nhận kế hoạch tổ chức bữa ăn theo phân cấp quản lý.

Chuyên gia Phùng Khắc Bình trao đổi ý kiến tại hội thảo.

Dưới góc nhìn chuyên gia, ông Phùng Khắc Bình, nguyên Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên (Bộ GD&ĐT) cho rằng cần xác định rõ trách nhiệm của UBND cấp xã trong lựa chọn, ký hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ. Đây cần là chủ thể chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm, dinh dưỡng và sức khỏe học sinh trên địa bàn; việc phân công cơ quan, đơn vị thực hiện là vấn đề tổ chức nội bộ của địa phương.

Các ý kiến tại hội thảo tập trung vào việc tiếp tục hoàn thiện quy định về trách nhiệm của các bên, tổ chức và giám sát bữa ăn, lựa chọn và quản lý đơn vị cung cấp dịch vụ, xây dựng thực đơn, bảo đảm an toàn đối với học sinh có chế độ ăn đặc thù và tổ chức căng tin trường học. Dự thảo cần tiếp tục được nghiên cứu, hoàn thiện theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, thuận lợi trong triển khai thực hiện.