Cần quy định rõ nguyên tắc áp dụng chính sách chuyển tiếp khi điều chỉnh địa giới Hà Nội - Phú Thọ

Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang dự phiên họp ngày 11-11.

Đại biểu Vương Thị Hương bày tỏ đồng tình với sự cần thiết ban hành Nghị quyết, đồng thời đề nghị làm rõ nguyên tắc áp dụng chính sách chuyển tiếp để bảo đảm quyền lợi của người dân sau khi thay đổi địa giới hành chính.

Đại biểu cho rằng, Vườn quốc gia Ba Vì đã được chuyển giao về thành phố Hà Nội quản lý, trong khi một phần diện tích Vườn vẫn thuộc địa giới tỉnh Phú Thọ. Việc điều chỉnh địa giới là cần thiết nhằm thống nhất phạm vi quản lý Vườn quốc gia với thẩm quyền quản lý nhà nước theo lãnh thổ, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Đại biểu cũng tán thành phương án Chính phủ trình khi việc điều chỉnh không làm tăng số lượng đơn vị hành chính, không phát sinh bộ máy chính quyền mới; người dân không phải di dời do thay đổi địa giới; giấy tờ đã được cấp tiếp tục có giá trị và các chế độ, chính sách đang thực hiện được quy định chuyển tiếp.

Tập trung góp ý khoản 4 Điều 3 dự thảo Nghị quyết, đại biểu cho biết dự thảo quy định, ngoài các chế độ, chính sách áp dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội, các chế độ, chính sách đang được thực hiện đối với khu vực chuyển từ Phú Thọ về Hà Nội tiếp tục được thực hiện cho đến hết giai đoạn áp dụng hoặc đến khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Toàn cảnh phiên họp tổ chiều 11-11.

Theo đại biểu, quy định này thể hiện rõ mục tiêu bảo đảm quyền lợi của người dân không bị gián đoạn. Tuy nhiên, từ góc độ áp dụng pháp luật, dự thảo mới xác định việc tiếp tục thực hiện chính sách cũ mà chưa làm rõ quan hệ giữa chính sách của Phú Thọ được bảo lưu với chính sách của Hà Nội được áp dụng sau khi điều chỉnh địa giới.

Cụm từ “ngoài các chế độ, chính sách áp dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội” có thể dẫn đến cách hiểu người dân vừa được hưởng chính sách của Hà Nội, vừa tiếp tục hưởng chính sách đang áp dụng của Phú Thọ. Điều này không phát sinh vướng mắc nếu hai chính sách hỗ trợ các nội dung khác nhau. Tuy nhiên, nếu cùng một đối tượng đồng thời đủ điều kiện hưởng hai chính sách có cùng nội dung, cùng thời gian nhưng mức hỗ trợ khác nhau thì cần xác định rõ được hưởng cả hai khoản hay chỉ một khoản; nếu chỉ hưởng một khoản thì lựa chọn theo nguyên tắc nào.

Đại biểu lưu ý, hồ sơ của Chính phủ đã xác định các chế độ, chính sách đối với người có công, bảo trợ xã hội, đồng bào dân tộc thiểu số phải được kế thừa liên tục sau khi điều chỉnh địa giới, trong khi hệ thống chính sách và mức hỗ trợ cụ thể của Hà Nội và Phú Thọ không hoàn toàn giống nhau. Nếu Nghị quyết không quy định rõ nguyên tắc xử lý khi chính sách giao nhau thì có thể dẫn đến cách hiểu và áp dụng khác nhau giữa các cơ quan.

ĐBQH Vương Thị Hương phát biểu.

Đại biểu đồng tình với giải trình của Bộ Nội vụ tại phiên thẩm tra theo hướng: chính sách của Phú Thọ có lợi hơn thì tiếp tục áp dụng; trường hợp chính sách của Hà Nội có lợi hơn thì người dân được hưởng chính sách của Hà Nội. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị nguyên tắc này cần được thể hiện trực tiếp trong Nghị quyết, thay vì chỉ dừng lại ở nội dung giải trình. “Việc quy định rõ nguyên tắc sẽ chuyển tinh thần bảo đảm quyền lợi người dân thành một quy tắc pháp lý có thể áp dụng thống nhất, vừa tránh chi trùng không đúng quy định, vừa bảo đảm không làm giảm quyền lợi hợp pháp của người dân khi thay đổi địa giới hành chính”, đại biểu nhấn mạnh.

Từ đó, đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu chỉnh lý khoản 4 Điều 3 theo hướng: đối với đối tượng đồng thời đủ điều kiện hưởng chính sách của hai địa phương có cùng nội dung và cùng thời gian hỗ trợ, nếu pháp luật chỉ cho phép hưởng một mức thì áp dụng mức có lợi hơn cho người thụ hưởng; trường hợp pháp luật cho phép hưởng đồng thời hoặc hưởng bổ sung thì tiếp tục thực hiện đầy đủ theo quy định của từng chính sách.