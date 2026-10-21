Cần quy định cấm chủ sử dụng lao động cản trở cung cấp thông tin về tai nạn lao động

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp tổ đại biểu Quốc hội TPHCM, chiều 21-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Bày tỏ trăn trở trước thực trạng mỗi năm vẫn xảy ra hàng ngàn vụ tai nạn lao động, nhất là trong các ngành xây dựng, làm việc trên cao, khu vực phi chính thức…, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị rà soát một số nhóm vấn đề lớn.

Tán thành chủ trương cắt giảm điều kiện kinh doanh, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, việc bỏ tiền kiểm phải đi đôi với kiểm soát chặt chẽ chất lượng huấn luyện thông qua chuẩn đầu ra. Chủ tịch Quốc hội đề nghị bổ sung vào Điều 12 các hành vi bị nghiêm cấm, gồm “huấn luyện không bảo đảm chất lượng, làm giả hồ sơ huấn luyện”.

Đại biểu thảo luận tại phiên họp tổ đại biểu Quốc hội TPHCM, chiều 21-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Liên quan đến các hành vi cần nghiêm cấm, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu hoàn thiện cơ chế tiếp nhận tin báo, nghiêm cấm người sử dụng lao động cản trở người lao động cung cấp thông tin, đồng thời phân định rõ trách nhiệm điều tra giữa cấp tỉnh và cấp xã trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: Cấp tỉnh phải hỗ trợ cấp xã, không để xuất hiện "khoảng trống" trách nhiệm.

Cùng quan điểm với Chủ tịch Quốc hội, ĐB Nguyễn Vũ Trung (TPHCM) kiến nghị, luật cần quy định rõ chuẩn đầu ra và cơ chế đánh giá thực chất năng lực thực hành an toàn của người lao động khi chuyển sang cơ chế người sử dụng lao động tự tổ chức hoặc thuê đơn vị huấn luyện, thay vì chỉ xác nhận việc tham dự. Toàn bộ chi phí huấn luyện phải do người sử dụng lao động chi trả, không được chuyển sang người lao động.

Bảo đảm tính độc lập, khách quan trong khai báo và điều tra tai nạn lao động cũng là nội dung quan trọng mà ĐB Nguyễn Vũ Trung góp ý. Theo ĐB, người bị tai nạn, người chứng kiến, thân nhân hoặc đại diện người lao động cần được quyền trực tiếp thông báo sự cố, tai nạn đến cơ quan nhà nước qua cổng dịch vụ công điện tử, điện thoại hoặc trực tiếp, đồng thời được bảo vệ thông tin cá nhân. Điều này nhằm hạn chế sự phụ thuộc vào báo cáo của người sử dụng lao động, ngăn ngừa tình trạng che giấu, chậm báo hoặc cung cấp thông tin sai lệch.

ĐB Nguyễn Vũ Trung (TPHCM). Ảnh: QUANG PHÚC

Đồng tình với định hướng tăng cường trách nhiệm của người sử dụng lao động, ĐB Huỳnh Quyết Thắng (Hà Nội) đề nghị luật quy định rõ việc công khai danh sách các tổ chức huấn luyện đã thông báo trên cổng thông tin, tạo thuận lợi cho việc tra cứu, kiểm tra định kỳ và đột xuất. ĐB cũng lưu ý nội dung huấn luyện cần phù hợp với mức độ rủi ro trong lao động.

ĐB Huỳnh Quyết Thắng nhận định, nội dung và thời lượng huấn luyện phải tương xứng với vị trí việc làm và mức độ rủi ro, không thể áp dụng chung cho lao động văn phòng và người làm việc trên cao, trong không gian kín hoặc tiếp xúc với điện, hóa chất. Dự luật cần quy định rõ yêu cầu này, bảo đảm đồng bộ với việc đánh giá nguy cơ rủi ro trước khi làm việc, đặc biệt đối với nhóm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn.

ĐB Huỳnh Quyết Thắng lưu ý, tại những địa bàn tập trung nhiều công trường, khu công nghiệp, cơ sở sản xuất nhỏ, cùng lực lượng lao động thời vụ và lao động từ nơi khác đến, việc nâng cao chất lượng huấn luyện càng cần được chú trọng.