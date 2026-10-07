Cần quan tâm chỉnh trang hệ thống dây điện, cáp quang trên các tuyến đường phường Yên Bái

Đi giữa những tuyến phố ngày càng khang trang của phường Yên Bái, không khó để bắt gặp những hình ảnh có phần tương phản: Đường phố rộng rãi, nhà cửa được chỉnh trang, nhiều công trình đô thị mới được đầu tư, nhưng phía trên vẫn là những bó dây điện, cáp viễn thông chằng chịt, đan xen như những “mạng nhện” kéo dài theo các dãy phố.

Khu vực Trung tâm Hội nghị tỉnh, hệ thống dây điện, cáp viễn thông đan xen trên cùng hệ thống cột, ảnh hưởng đến mỹ quan khu vực.

Trên nhiều tuyến đường của phường Yên Bái, hệ thống điện trung áp, hạ áp cùng cáp viễn thông vẫn chủ yếu được bố trí trên không. Có đoạn, nhiều loại dây cùng được treo trên một hệ thống cột; có vị trí dây cũ, dây mới đan xen, một số đường dây võng thấp, giao cắt qua không gian đường phố. Hệ thống cột, xà và dây dẫn vì thế chiếm một phần đáng kể không gian đô thị.

Dây điện, cáp viễn thông cũ, mới cùng tồn tại, chằng chịt trước nhà dân.

Người dân sinh sống lâu năm trên địa bàn dễ nhận thấy sự thay đổi của đô thị, đồng thời cũng nhận thấy những bất cập tồn tại.

“Những đường dây này đã có từ lâu, nhiều loại dây đan xen, chằng chịt, trông rất rối. Nếu có giải pháp cải tạo theo hướng hiện đại thì tốt hơn”, ông Nguyễn Văn Vương, tổ dân phố Đồng Tâm 6, phường Yên Bái chia sẻ.

Điều đáng nói là trong khi các tuyến phố ngày càng được đầu tư khang trang, hệ thống dây dẫn vẫn còn tình trạng chắp nối, thiếu đồng bộ. Những bó dây điện, cáp viễn thông chằng chịt không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan mà còn khiến việc kiểm tra, phân loại, bảo trì, xử lý sự cố trở nên phức tạp hơn.

Nhiều đường dây điện, cáp viễn thông đi nổi, giao cắt qua đường, ảnh hưởng đến không gian đô thị.

“Đô thị đã khang trang hơn, nhưng nhìn hệ thống đường dây như vậy, chúng tôi vẫn cảm thấy chưa thực sự mỹ quan, chưa an toàn. Nếu xảy ra cháy, nổ hoặc mưa bão thì có thể tiềm ẩn nguy hiểm. Vì vậy, người dân mong muốn hệ thống hạ tầng cũng được đầu tư, nâng cấp đồng bộ”, ông Lữ Văn Chung, tổ dân phố Đồng Tâm 6, phường Yên Bái chia sẻ.

Cùng với quá trình chỉnh trang đô thị, việc từng bước hạ ngầm hệ thống kỹ thuật cũng là mong muốn được nhiều người dân đề cập khi nói về diện mạo phường Yên Bái trong tương lai.

“Nếu từ nay đến năm 2030, những đường điện có thể ngầm hóa dưới lòng đất thì vừa an toàn, vừa phù hợp với xu hướng phát triển”, ông Hoàng Văn Nam, tổ dân phố Nguyễn Thái Học 9 cho biết.

Ông Hoàng Văn Nam, tổ dân phố Nguyễn Thái Học 9.

Ngầm hóa đường điện và cáp viễn thông không phải là việc có thể thực hiện trong một sớm, một chiều. Đây là hệ thống hạ tầng liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị, cần nguồn lực đầu tư, phương án kỹ thuật và sự phối hợp trong quá trình triển khai.

Tuy nhiên, nếu được thực hiện theo lộ trình, gắn với các dự án chỉnh trang, nâng cấp đường giao thông và phát triển đô thị, việc đầu tư đồng bộ sẽ hạn chế tình trạng đào lên, làm lại nhiều lần, đồng thời góp phần tạo không gian thông thoáng hơn cho các tuyến phố.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Yên Bái đặt mục tiêu xây dựng phường trở thành đô thị loại II trước năm 2030. Để hiện thực hóa mục tiêu này, cùng với phát triển kinh tế - xã hội, chỉnh trang cảnh quan, đầu tư giao thông, cây xanh…, hạ tầng kỹ thuật cũng là một trong những yếu tố cần được quan tâm, trong đó, lưới điện giữ vai trò thiết yếu.

Một hệ thống điện được đầu tư đồng bộ không chỉ góp phần bảo đảm cung cấp điện ổn định, an toàn cho người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh mà còn góp phần cải thiện diện mạo đô thị.

Nhiều tuyến cột phải “gánh” nhiều loại dây, tạo thành những “mạng nhện” trên không.

Theo ông Nguyễn Văn Thành, Tổ trưởng Tổ dân phố Minh Tân 7, để xây dựng một phường hiện đại còn nhiều việc phải làm, nhưng hạ tầng lưới điện là một trong những vấn đề cần được quan tâm.

Phường Yên Bái đang đứng trước yêu cầu tiếp tục xây dựng không gian đô thị theo hướng hiện đại, xanh, sạch, văn minh. Khi tốc độ đô thị hóa tiếp tục tăng, nhu cầu sử dụng điện, viễn thông và các dịch vụ hạ tầng số ngày càng lớn, việc đầu tư hệ thống hạ tầng đồng bộ, bài bản sẽ tạo nền tảng cho quá trình phát triển trong những năm tới.

Phường Yên Bái phấn đấu trở thành đô thị loại II trước năm 2030.

Thay thế dần những “mạng nhện” dây dẫn trên phố bằng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại không chỉ góp phần tạo diện mạo đô thị thông thoáng, khang trang hơn, mà còn đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài, nâng cao chất lượng sống của người dân và hiện thực hóa mục tiêu xây dựng phường Yên Bái trở thành đô thị loại II trước năm 2030.