Cần phương án tổng thể cho giao thông đô thị Nha Trang

Nha Trang được biết đến là trung tâm du lịch biển thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan, nghỉ dưỡng. Thế nhưng, đô thị ven biển đang bị ảnh hưởng từng ngày bởi tiếng còi xe, khói bụi và những dòng phương tiện nối đuôi nhau di chuyển từng chút một. Đã đến lúc, chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn cần đưa ra một giải pháp tổng thể với tầm nhìn dài hạn để trả lại sự thông thoáng cho các tuyến đường.

Giao thông đô thị áp lực trước tốc độ phát triển

Khoảng 17 giờ, lượng phương tiện tham gia giao thông trên trục đường 23 tháng 10 tăng đột biến. Chỉ cần tàu vào ga, nhân viên đóng barie là phương tiện ùn ứ ngay vị trí giao nhau giữa đường 23 tháng 10 và đường Lê Hồng Phong. Cách đó chỉ hơn 1km, các phương tiện cũng di chuyển từng chút để qua nút giao Ngọc Hội. Tại đường Nguyễn Thị Minh Khai đoạn giao với đường Hồng Bàng và đường Tô Hiến Thành, tình trạng kẹt xe còn căng thẳng hơn. Các phương tiện di chuyển hướng ra đường Trần Phú liên tục phải dừng lại do dòng xe cắt nhau, 2 bên đường xe đậu vô tội vạ trước các khách sạn để đón khách. Đường Nguyễn Xiển (đoạn giao cắt với đường sắt) cũng thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe do lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tại khu vực này rất đông, nhất là thời điểm sáng sớm và buổi chiều. Đơn cử sáng 5-10, tại vị trí này kẹt xe đến hơn 1 giờ do có 2 chuyến tàu liên tiếp chạy ngang qua.

Đường Trần Phú nhìn từ trên cao.

Ngoài ra, vào mỗi dịp lễ, Tết, tại một số tuyến đường chính ở trung tâm khu vực Nha Trang thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, nhất là tuyến đường biển Trần Phú hướng về phía Viện Hải dương học, Bến tàu Du lịch Nha Trang. Đặc biệt, mỗi khi có sự kiện lớn diễn ra ở Quảng trường 2 tháng 4, cơ quan chức năng buộc phải cấm đường để phục vụ lễ hội, tình trạng kẹt xe còn nghiêm trọng hơn. Bà Nguyễn Thị Thu Thanh (du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Mỗi năm tôi đến Nha Trang hơn 5 lần, vừa liên quan đến công việc, vừa đi du lịch. Cảm nhận của tôi là tình trạng kẹt xe ngày càng nghiêm trọng, nhất là ở khu vực trung tâm, các tuyến đường có khách sạn dày đặc. Có hôm tôi ra Nha Trang và hẹn bạn nhưng khi lên taxi thì đường kẹt cứng, tôi phải xuống xe và đi bộ thoát khỏi điểm kẹt rồi bắt Grab bike tới điểm hẹn”.

Phương tiện tham gia giao thông tại nút giao Trần Phú - Hoàng Diệu.

Theo đánh giá của Sở Xây dựng, thời gian qua, tại một số tuyến đường chính ở khu vực Nha Trang như: Trần Phú, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Hồng Phong, Trần Nhật Duật, 23 tháng 10… thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe cục bộ. Nguyên nhân ban đầu được xác định do lượng khách du lịch tăng cao, phương tiện tham gia giao thông ngày càng nhiều, trong khi bãi đậu xe khan hiếm khiến nhiều trục đường chính bị tắc nghẽn, nhất là vào giờ cao điểm hoặc những ngày mưa… Tình trạng dừng, đỗ xe ô tô trên nhiều tuyến đường trung tâm cũng là nguyên nhân gây nên tình trạng ùn tắc giao thông.

Nhận diện các điểm nghẽn

Nút giao Mả Vòng nhìn từ trên cao.

Năm 2024, Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và tư vấn kỹ thuật nền móng công trình (Đại học Đà Nẵng) từng nghiên cứu và xây dựng Đề án Tổ chức, phát triển giao thông đường bộ TP. Nha Trang. Theo kết quả khảo sát, toàn khu vực Nha Trang có hơn 1.200 nút giao thông. Khu vực trung tâm có 350 nút, phần lớn là nút ngã 3, ngã 4, trong đó có 6 nút phức tạp, từ ngã 5 trở lên (chiếm tỷ lệ 2,4%); 48 nút giao thông điều khiển bằng tín hiệu đèn. Phần lớn các nút giao thông tập trung ở khu vực trung tâm với lưu lượng xe lớn. Một số nút giao thông phức tạp có nguy cơ cao gây ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm. Thời điểm đó, Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và tư vấn kỹ thuật nền móng công trình đã phân tích nhận diện các nút giao thông phức tạp cần phải cải tạo nhằm đảm bảo giao thông thông suốt, đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch nói riêng và kinh tế - xã hội nói chung. Ví dụ, nút giao Mả Vòng là nút giao cùng mức, vòng xuyến được đánh giá tương đối phức tạp do đường sắt cắt ngang và nằm rất gần với các nút giao khác, vì thế cần tổ chức lại giao thông, cải tạo thành nút giao khác mức bằng cách xây cầu vượt hoặc hầm chui. Nút giao Lê Hồng Phong - đường số 13 - Đồng Nai là nút giao cùng mức có hiện tượng ùn tắc do bố trí không hợp lý, cần điều chỉnh lại và lắp đặt đèn. Tại nút giao đường 2 tháng 4 - Tháp Bà cần quan tâm đến việc đỗ xe và tổ chức người đi bộ ở khu vực Tháp Bà Pô Nagar. Nút giao Lê Hồng Phong - Phong Châu - Đồng Nai cũng có hiện tượng ùn tắc do bố trí không hợp lý, cần điều chỉnh lại.

Bên cạnh đó, đơn vị tư vấn cũng chỉ ra hiện trạng mạng lưới nút giao thông vẫn tồn tại loại nút giao nhau giữa đường trục chính và đường nội bộ. Điều này gây tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông do chênh lệch về thành phần và tốc độ xe chạy trên các đường giao nhau. Định hướng khi quy hoạch tương lai cần cải thiện hoặc loại bỏ hoàn toàn giao cắt giữa đường nội bộ và đường trục chính. Ngoài ra, một số vị trí tiềm ẩn nguy cơ cao gây ùn tắc giao thông như: Nút giao Trần Phú - Nguyễn Thi hay nút giao đường Trần Quý Cáp - đường 2 tháng 4…

Ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch UBND phường Nha Trang cho biết, trên địa bàn phường Nha Trang phương tiện xe ô tô ngày càng tăng, trong khi hệ thống đường giao thông nội thị đã hình thành từ lâu không thể mở rộng. Vào mùa lễ hội hoặc cao điểm du lịch, phương tiện du khách ở các tỉnh lân cận dồn về, việc kẹt xe cục bộ là điều khó tránh khỏi. Đặc biệt, hệ thống giao thông tĩnh (bãi đậu xe tập trung) chưa được đầu tư, khó đáp ứng nhu cầu hiện nay. Thời gian tới, phường sẽ rà soát lại, tích hợp bãi đậu xe tập trung vào các quy hoạch mới, xây dựng lộ trình đầu tư; đồng thời có giải pháp điều chỉnh biển báo, nâng cấp các tuyến đường nhằm hạn chế tình trạng kẹt xe như hiện nay.

Cần giải pháp tổng thể

Rất đông phương tiện tham gia giao thông trên đường Nguyễn Xiển sáng 5-10. Ảnh: CTV

Với áp lực về tốc độ phát triển lên hạ tầng giao thông, trong những năm gần đây, tỉnh đã đầu tư nhiều dự án hạ tầng giao thông nhằm phân tán lượng xe, tránh dồn về khu vực trung tâm Nha Trang, như: Đường Võ Nguyên Giáp, đường vành đai 2, đường D30… Hiện nay, tỉnh đã có chủ trương đầu tư nhiều dự án khác như: Đường D25, đường vành đai 3, đồng thời quyết tâm tháo gỡ các vướng mắc để hoàn thiện đường vành đai 2 kết nối nút giao Ngọc Hội, các tuyến đường, nút giao kết nối khu sân bay Nha Trang… Đối với bất cập ở nút giao Mả Vòng, UBND tỉnh đã giao Ban Quản lý Dự án phát triển tỉnh làm chủ đầu tư, tổ chức lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Nút giao vòng xoay Mả Vòng. Ban Quản lý Dự án phát triển tỉnh đã phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, đánh giá toàn diện các phương án đầu tư nhằm giảm xung đột giao thông, nâng cao năng lực thông hành và góp phần giảm ùn tắc giao thông tại khu vực Mả Vòng. UBND tỉnh cũng đã ban hành quyết định phê duyệt Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Xiển, trong đó có xây cầu đường sắt vượt đường bộ với chiều cao tĩnh không 5m nhằm chấm dứt tình trạng ùn tắc giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Ông Nguyễn Văn Vinh - Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, bên cạnh việc hoàn thành các dự án giao thông trọng điểm, việc đầu tư hoàn chỉnh các bãi đỗ xe để làm cơ sở tổ chức lại giao thông trong khu vực là điều cần thiết. Từ năm 2024, UBND tỉnh đã cho phép sử dụng tạm thời các khu đất trống chưa sử dụng để làm bãi đậu xe. Mới đây, UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, cơ quan chức năng rà soát, phân loại hệ thống bãi đậu xe hiện nay, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thu hút đầu tư xây dựng bãi đậu xe đạt chuẩn, bãi đậu xe thông minh. Ngành giao thông tỉnh đã triển khai lập, hoàn chỉnh và trình duyệt Đề án Xây dựng Trung tâm quản lý, điều hành giao thông công cộng. Sau khi đề án được duyệt, ngành giao thông tỉnh sẽ tiếp tục các bước để xây dựng và thành lập trung tâm với chức năng điều hành, giám sát các nhiệm vụ chuyên ngành về tổ chức, quản lý điều khiển giao thông, quản lý kết cấu hạ tầng giao thông trên nền tảng hệ thống giao thông thông minh, ứng dụng các tiến bộ về công nghệ trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ quản lý, kiểm soát giao thông nhằm hạn chế tối đa tình trạng kẹt xe.