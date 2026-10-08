Cần phân loại doanh nghiệp không có doanh thu khi làm sạch mã số thuế

Chia sẻ tại Diễn đàn “Ngành Thuế và ngành Hải quan đồng hành cùng doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số” ngày 8/10, bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA) cho hay, hiện nay đang có chiến dịch làm sạch mã số thuế. Có 617.000 mã số thuế cần phải xóa, nhưng từ ba tháng nay mới làm được 125.000, còn lại chưa làm được.

Bà Cúc cho rằng cần thông qua các cơ sở dữ liệu để phân loại. “Những doanh nghiệp nào mà họ chỉ mới thành lập, thậm chí chưa có doanh thu hoặc không có nợ gì cả, thì bỏ toàn bộ lệ phí môn bài. Từ 10 năm nay, cứ một năm là 2 triệu, rồi tiền phạt hoặc tính tiền chậm nộp. Một là thuế giá trị gia tăng tính theo chậm nộp thuế sẽ sang 11,3 triệu, thuế thu nhập doanh nghiệp 11,3 triệu, là 23 triệu rồi mà họ không có doanh thu gì cả”, bà Cúc nói.

Bà Cúc cho rằng cần thông qua các cơ sở dữ liệu để phân loại. Theo đó, những doanh nghiệp mới thành lập, thậm chí chưa có doanh thu hoặc không có nợ gì thì cần bỏ toàn bộ lệ phí môn bài.

Chủ tịch VTCA dẫn chứng, “từ 10 năm nay, cứ một năm là 2 triệu, rồi tiền phạt hoặc tính tiền chậm nộp. Tiền chậm nộp thuế GTGT là 11,5 triệu đồng, tiền chậm nộp thuế TNDN là 11,5 triệu đồng, là 23 triệu đồng rồi mà họ không có doanh thu gì cả”.

Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam.

Còn những đơn vị gian lận thì xử lý khác, còn những doanh nghiệp không có doanh thu, mới hoạt động không hiệu quả thì loại ra. “Và số đó làm sạch mã số thuế được nhiều”, bà Cúc nói.

Bà Cúc cho rằng cần kết nối số để doanh nghiệp thuận lợi nhất. “Vào cái vấn đề xuất cảnh, ba phút là chúng ta biết được là đã nộp thuế rồi thì tất cả những đó phải kết nối để tất cả những trục trặc về xuất cảnh không còn nữa”, bà nói.

“Đấy là cái mong muốn của chúng tôi, và đây cũng là tiếng nói của doanh nghiệp và những nhà tư vấn thuế ở đây”, bà Cúc nhấn mạnh.

Trước đó, Phó cục trưởng Cục Thuế Lê Long cho biết, các hồ sơ còn lại ngày càng phức tạp: doanh nghiệp ngừng hoạt động lâu năm, thiếu sổ sách, chứng từ hoặc không liên hệ được người đại diện; còn nợ thuế, tiền chậm nộp, hồ sơ khai thuế chưa hoàn thành; thủ tục giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh chưa được thực hiện đồng bộ. Ngoài ra, một số trường hợp có dấu hiệu sử dụng trái phép thông tin cá nhân, gian lận hoặc mua bán hóa đơn cần được xác minh theo thẩm quyền.

Cơ quan thuế sẽ tập trung giải quyết ngay hồ sơ đủ điều kiện; rà soát lịch sử khai thuế, hóa đơn và thời điểm chấm dứt để xác định chính xác nghĩa vụ. Cơ quan thuế phải thông báo đầy đủ, một lần các nội dung còn phải thực hiện; không yêu cầu giấy tờ, thủ tục ngoài quy định hoặc từ chối tiếp nhận hồ sơ không có căn cứ.

Với người nộp thuế trạng thái 03, 06 không còn đủ điều kiện giao dịch điện tử, tiếp nhận hồ sơ còn thiếu tại bộ phận một cửa; doanh nghiệp quay lại chỉ để giải thể không phải khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh. Khi đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế, cơ quan thuế ban hành thông báo xác nhận hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo từng trường hợp trong 03 ngày làm việc theo quy định.

Tiếp tục kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ quan thuế, đăng ký kinh doanh, công an và hải quan; hỗ trợ người dân tra cứu và phản ánh dấu hiệu sử dụng trái phép thông tin cá nhân qua eTax Mobile.

Đồng thời, nghiên cứu giải pháp đối với lệ phí môn bài giai đoạn còn thu, nghĩa vụ kê khai khi không phát sinh hoạt động, tiền chậm nộp, xử phạt và hồ sơ tồn đọng đặc biệt kéo dài; nội dung vượt thẩm quyền sẽ báo cáo Bộ Tài chính và cấp có thẩm quyền xem xét.