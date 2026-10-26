Cần phân loại công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia theo mức độ ảnh hưởng khi xảy ra sự cố

Đại biểu Phan Thị Thùy Linh, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: An Nhiên

Đại biểu Phan Thị Thùy Linh cho rằng, sau gần 20 năm thực hiện Pháp lệnh số 32 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, đối tượng cần bảo vệ đã có nhiều thay đổi. Bên cạnh các công trình hữu hình như trụ sở, kho tàng, đập thủy điện, sân bay, cảng biển, yêu cầu bảo vệ hiện nay còn đặt ra đối với trung tâm dữ liệu, hệ thống điều độ điện, hạ tầng thanh toán và hệ thống thông tin trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, bảo hiểm xã hội. Do vậy, việc nâng pháp lệnh lên thành luật là cần thiết.

Góp ý vào nội dung về tiêu chí xác định và phân loại công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, đại biểu Phan Thị Thùy Linh đồng tình với phương án chia công trình thành 3 loại; nhưng cho rằng, các tiêu chí còn thiên về tên gọi, loại hình và quy mô công trình, trong khi yếu tố quyết định là mức độ ảnh hưởng đối với an ninh quốc gia khi công trình xảy ra sự cố hoặc bị gián đoạn chưa được thể hiện đầy đủ.

Đại biểu dẫn chứng, một trạm điều khiển trung tâm của hệ thống điện có thể chỉ là tòa nhà nhỏ với vài chục người làm việc, nhưng nếu ngừng hoạt động trong vài giờ, hàng triệu hộ dân cùng bệnh viện, trường học và nhà máy có thể bị ảnh hưởng do mất điện. Trong khi đó, một kho hàng quy mô lớn nếu xảy ra sự cố vẫn có thể được thay thế bằng nguồn cung từ kho khác trong ngày.

Các đại biểu Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: An Nhiên

Từ thực tế này, đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu xây dựng tiêu chí phân loại dựa trên hậu quả khi công trình bị gián đoạn, trong đó xem xét các yếu tố: mức độ thiết yếu của công trình; số lượng người và hệ thống phụ thuộc; khả năng chịu đựng gián đoạn; khả năng thay thế, thời gian phục hồi; và mức độ tác động dây chuyền đến các ngành, lĩnh vực khác. Đồng thời, làm rõ tương ứng với từng loại công trình là mức độ bảo vệ, trách nhiệm và nguồn lực cần thiết.

Theo đại biểu, phân loại công trình phải gắn với yêu cầu bảo vệ thực tế, tránh trở thành thủ tục hành chính đơn thuần. Nếu tiêu chí chưa phù hợp, việc bố trí lực lượng và kinh phí có thể không đúng trọng tâm, dẫn đến nguy cơ bỏ sót những công trình quy mô nhỏ nhưng giữ vai trò thiết yếu đối với hoạt động của nền kinh tế và đời sống xã hội.