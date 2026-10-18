Cần những giải pháp thực sự đột phá, tạo nền tảng để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2027

Sáng 18/10, phát biểu tại phiên thảo luận ở Tổ 2 (Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh) về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách năm 2026 và dự kiến kế hoạch năm 2027, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các đại biểu tập trung phân tích, hiến kế những giải pháp thực sự đột phá, tạo nền tảng để đất nước đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2027.

Đánh giá bức tranh kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2026, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ phấn khởi trước những kết quả tích cực đạt được. Tăng trưởng kinh tế đạt 9,01%, mức tăng rất đáng ghi nhận trong khoảng 15 năm qua. Các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị và công tác đối ngoại đều đạt được những kết quả quan trọng.

Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh thảo luận tại tổ sáng 18/10

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, bên cạnh thành tựu đạt được, phải thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức của nền kinh tế. Những vấn đề này đã được Trung ương, Bộ Chính trị phân tích, đánh giá và có các nghị quyết, kết luận liên quan. Điều quan trọng là phải tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm thực tiễn của các đại biểu Quốc hội để đóng góp những giải pháp cụ thể, thiết thực, khả thi, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 theo nghị quyết của Trung ương và Quốc hội, đồng thời tạo nền tảng cho sự phát triển bứt phá trong năm 2027.

Từ việc phân tích những tồn tại, hạn chế, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tám nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm tạo nền tảng thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Trước hết, phải giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, coi đây là điều kiện tiên quyết; tạo đột phá trong huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, dựa nhiều hơn vào năng suất, chất lượng, hiệu quả, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược, bảo đảm an ninh năng lượng; đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao hiệu quả tổ chức thực thi pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu thảo luận

Đồng thời, phải đặc biệt quan tâm phát triển con người, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, giải quyết tình trạng thiếu trường lớp, sách giáo khoa, phát triển nhà ở xã hội, giảm nghèo; tăng cường bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đề cập vấn đề huy động và sử dụng nguồn lực, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, không chỉ cần giải quyết bài toán về vốn mà quan trọng hơn là phải nâng cao khả năng hấp thụ, giải ngân và sử dụng vốn hiệu quả, bảo đảm nguồn lực được chuyển hóa thành các công trình, dự án, năng lực sản xuất và động lực tăng trưởng mới.

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tạo chuyển biến thực chất, đột phá mạnh mẽ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong năm 2027, nếu không sẽ rất khó nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh và chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế. Theo Chủ tịch Quốc hội, hiện nay, từ Trung ương đến các bộ, ngành, địa phương đều nhấn mạnh yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tuy nhiên, điều quan trọng là từng cơ quan, đơn vị phải xác định rõ sản phẩm, kết quả mang lại, hiệu quả ứng dụng trong thực tiễn.

Nhấn mạnh những giải pháp cần tập trung thực hiện ngay trong năm 2027, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị đổi mới mạnh mẽ quản lý đầu tư công theo kết quả đầu ra, kiên quyết điều chuyển vốn linh hoạt để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực. Theo đó, những địa phương, đơn vị, dự án thực hiện tốt, có khả năng giải ngân nhanh, hiệu quả cần được ưu tiên bố trí, điều chuyển vốn phù hợp. Ngược lại, những nơi thực hiện chậm, giải ngân kém, không hoàn thành nhiệm vụ phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm.

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh tại phiên thảo luận Tổ

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu quyết tâm đưa các trung tâm tài chính tại TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng vào hoạt động thực chất; khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc, không để những chủ trương, quyết sách quan trọng chậm đi vào cuộc sống, làm mất cơ hội phát triển.

Cùng với đó, phải đổi mới công tác đánh giá cán bộ, công chức, người đứng đầu, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ cụ thể; từ năm 2027 đẩy mạnh đánh giá theo các chỉ số kết quả công việc (KPI), đặc biệt với đội ngũ cán bộ thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiên quyết thay thế cán bộ đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ; gắn trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, với kết quả công việc cụ thể và thời hạn hoàn thành rõ ràng”, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu.

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội đề nghị phải chủ động xây dựng các kịch bản điều hành kinh tế năm 2027, tính toán đầy đủ độ trễ và những tác động từ các cú sốc kinh tế trong năm 2026 để có giải pháp ứng phó linh hoạt, hiệu quả. Công tác điều hành phải theo dõi sát diễn biến thị trường tiền tệ, thanh khoản hệ thống ngân hàng, tỷ giá, chính sách tài khóa và tiền tệ, chủ động ứng phó với những biến động từ bên ngoài, không để bị động, bất ngờ.

Nhấn mạnh thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, trong khi khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu đặt ra rất cao, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các đại biểu tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm thực tiễn, tinh thần trách nhiệm, tích cực thảo luận, hiến kế các giải pháp có tính đột phá, thiết thực, khả thi.