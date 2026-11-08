Cần những bước đi táo bạo trong nghệ thuật

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Bộ phim có thể còn chưa hoàn hảo về kỹ thuật, chưa mượt mà trong các tình huống, song sự dấn thân tìm tòi một ngôn ngữ điện ảnh riêng rất đáng ghi nhận.

Lấy bối cảnh một nông trường bò sữa ở Mộc Châu những năm 1990, phim “Bò sữa bay” đặt câu chuyện vào một tình huống lạ: Loại sữa công thức có khả năng khiến mọi vật thể bay lên, chữa lành vết thương, trẻ hóa nhan sắc… Từ phát hiện kỳ quặc ấy, những toan tính, mối quan hệ tình cảm và hành trình tìm cách đổi đời của các nhân vật dần được triển khai. Chất liệu đời sống quen thuộc được đặt trong một không gian nửa thực nửa mơ, tạo nên màu sắc riêng cho tác phẩm.

Đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt lựa chọn một lối kể khác với dòng phim hiện thực vốn chiếm ưu thế trên màn ảnh Việt. Yếu tố kỳ ảo mở ra nhiều liên tưởng về khát vọng vượt khỏi hoàn cảnh, niềm tin vào những điều chưa thể lý giải và tâm lý con người trước lời hứa đổi thay cuộc sống. Phim cũng kết hợp nhiều sắc thái thể loại, từ tình cảm, hài hước đến hành động, cùng ngôn ngữ hình ảnh mang màu sắc hoài niệm, tạo nên một thế giới điện ảnh có phần ngẫu hứng, bất ngờ, đưa khán giả ra khỏi nhịp phim quen thuộc.

Điện ảnh Việt cần những tác phẩm có sức hút phòng vé, đồng thời cần không gian cho những tìm tòi mới. Sự đón nhận dành cho các thử nghiệm nên đi cùng những trao đổi, phản biện nghề nghiệp để người làm phim có thêm động lực và điều kiện trưởng thành. “Bò sữa bay” có thể xem là một bước đi như vậy, còn những điều cần tiếp tục khám phá, nhưng đáng quý ở khát vọng làm mới ngôn ngữ điện ảnh. Bởi đôi khi, một ý tưởng táo bạo trên màn ảnh cũng đủ mở ra những khả năng mới cho cả người sáng tạo lẫn người thưởng thức.