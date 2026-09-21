Cần nhân rộng du lịch sinh kế bền vững tại vùng đệm Vườn Quốc gia Tràm Chim

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, Trưởng ban Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc - Chương trình tài trợ các dự án nhỏ của Quỹ Môi trường toàn cầu, phát biểu.

Dự hội nghị có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, Trưởng ban Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc - Chương trình tài trợ các dự án nhỏ của Quỹ Môi trường toàn cầu; đại diện các chuyên gia, các sở, ngành; VQG Tràm Chim, cùng lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, các địa phương và người dân trực tiếp tham gia mô hình.

Người dân và du khách tham gia trải nghiệm dỡ chà cá, một trong những hoạt động sinh kế truyền thống được phát triển thành sản phẩm du lịch trải nghiệm tại vùng đệm Vườn Quốc gia Tràm Chim.

Qua 1 năm triển khai, dự án tập trung tập huấn, hỗ trợ các phương tiện, ngư cụ, xây dựng các mô hình khai thác thủy sản bền vững, nuôi cá linh, chất chà, dỡ chà cá, khai thác chuột đồng từ chất chà và kết hợp phát triển du lịch trải nghiệm.

Đặc biệt là gắn với dự án những hoạt động sinh kế truyền thống được phát triển thành sản phẩm du lịch cộng đồng như: “Một ngày làm ngư dân”, trải nghiệm dỡ chà, câu cá, khám phá đời sống vùng đất ngập nước.

Người dân và du khách tham gia mô hình Khai thác chuột đồng từ chà, góp phần đa dạng sinh kế gắn với phát triển du lịch trải nghiệm tại vùng đệm Vườn Quốc gia Tràm Chim.

Qua đó, các tổ, nhóm cộng đồng được hình thành gồm 35 thành viên là người dân vùng đệm VQG Tràm Chim tham gia. Các thành viên nâng cao tinh thần hợp tác và ý thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên; có thêm việc làm, tăng thu nhập, đồng thời góp phần giảm áp lực khai thác trái phép, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và hệ sinh thái VQG Tràm Chim.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp Phạm Văn Toàn phát biểu tại hội nghị tổng kết.

Tại hội nghị tổng kết, các đại biểu cũng trao đổi, đánh giá dự án bước đầu tạo sự gắn kết giữa sinh kế, phát triển du lịch và bảo tồn đa dạng sinh học, tạo tiền đề để tiếp tục duy trì và nhân rộng những mô hình hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân gắn với bảo vệ tài nguyên thiên nhiên VQG Tràm Chim.

Bên cạnh đó, các chuyên gia và các thành viên chia sẻ kinh nghiệm, những khó khăn; đồng thời, đề xuất giải pháp duy trì, củng cố, nhân rộng các mô hình du lịch sinh kế bền vững tại vùng đệm VQG Tràm Chim trong thời gian tới.

Dịp này, Ban Điều hành dự án khen thưởng 5 cá nhân tích cực tham gia đóng góp dự án.