Cân nhắc quy định miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm với doanh nghiệp nhỏ và vừa

Sáng 28-9, trong khuôn khổ Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI, các đại biểu Quốc hội thảo luận một số nội dung trình Quốc hội tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, trong đó có nhóm dự án luật thuộc lĩnh vực kinh tế, tài chính, gồm: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập và Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: quochoi.vn

Hỗ trợ doanh nghiệp phải hướng tới phát triển thực chất

Góp ý dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, các đại biểu cơ bản đồng tình với sự cần thiết sửa đổi Luật, đồng thời đề nghị chuyển mạnh từ tư duy hỗ trợ đơn thuần sang phát triển năng lực doanh nghiệp.

Đại biểu Nguyễn Văn Huy (Đoàn Hưng Yên) đề nghị cân nhắc kỹ quy định miễn thuế 3 năm đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo đại biểu, chính sách hỗ trợ cần có trọng tâm, đúng đối tượng, có thời hạn, điều kiện và đo lường được hiệu quả; ưu đãi về thuế, đất đai phải thực sự tạo thêm năng lực cạnh tranh, việc làm và giá trị, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển.

Đại biểu Nguyễn Văn Huy (Đoàn Hưng Yên). Ảnh: quochoi.vn

Đại biểu đề nghị nghiên cứu phân tầng chính sách, dành mức ưu đãi cao hơn hoặc có điều kiện đối với doanh nghiệp thuộc ngành, lĩnh vực ưu tiên, có hoạt động đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, sản xuất xanh, tham gia chuỗi giá trị, tạo nhiều việc làm. Đồng thời, cần ngăn ngừa việc lợi dụng chính sách thông qua chia, tách, thành lập doanh nghiệp mới để tiếp tục hưởng ưu đãi.

Đại biểu Trần Văn Lâm (Đoàn Bắc Ninh) đề nghị xem xét thời điểm bắt đầu tính miễn thuế từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế, thay vì từ năm đầu tiên đăng ký thành lập. Theo đại biểu, cách tính này sát thực tế hơn, giúp chính sách hỗ trợ đúng vào giai đoạn doanh nghiệp bắt đầu phát sinh thu nhập.

Đại biểu Trần Văn Lâm (Đoàn Bắc Ninh). Ảnh: quochoi.vn

Đại biểu Lã Thanh Tân (Đoàn Hải Phòng) đề nghị rà soát để bảo đảm các quy định về thuế được hiểu và thực hiện thống nhất. Theo đó, chính sách thuế mang tính nguyên tắc, định hướng có thể quy định trong Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; còn thời điểm hưởng ưu đãi, phương pháp tính thuế cần thống nhất với các luật thuế chuyên ngành.

Các đại biểu cũng đề nghị làm rõ nguồn lực, trách nhiệm của địa phương khi sử dụng ngân sách đầu tư hạ tầng, hỗ trợ tiền thuê lại đất; tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đồng thời, cần nghiên cứu cơ chế hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp và đánh giá nhu cầu thực tế từng địa phương trước khi quy định tỷ lệ diện tích đất dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: quochoi.vn

Thử nghiệm đổi mới nhưng không buông lỏng an toàn

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, đại biểu Đồng Ngọc Ba (Đoàn Gia Lai) tập trung vào quy định về điều kiện đối với cá nhân kinh doanh dịch vụ kế toán. Đại biểu cho rằng cắt giảm điều kiện, thủ tục kinh doanh là cần thiết, nhưng phải bảo đảm thống nhất với các luật liên quan và phù hợp thực tiễn.

Đại biểu đề nghị làm rõ cơ sở thiết kế chứng chỉ năng lực kinh doanh dịch vụ kế toán đối với cá nhân ký báo cáo tài chính của khách hàng, nhất là trong bối cảnh các quy định trước đó đã được điều chỉnh theo hướng cắt giảm điều kiện kinh doanh.

Các đại biểu đề nghị tăng cường hậu kiểm, công khai thông tin và trách nhiệm của các chủ thể, vừa bảo đảm chất lượng dịch vụ kế toán, vừa hạn chế thủ tục, chi phí không cần thiết.

Đại biểu Nguyễn Minh Đức (Đoàn thành phố Hồ Chí Minh). Ảnh: quochoi.vn

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, đại biểu Nguyễn Minh Đức (Đoàn thành phố Hồ Chí Minh) đề nghị làm rõ phạm vi công nghệ, sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh được đưa vào cơ chế thử nghiệm có kiểm soát. Theo đại biểu, việc mở không gian cho đổi mới sáng tạo cần đi cùng tiêu chí rõ để cơ quan quản lý sàng lọc, giám sát.

Đại biểu cũng đề nghị bổ sung yêu cầu tuân thủ pháp luật về an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân, an ninh dữ liệu, định danh và xác thực điện tử, nhằm hạn chế rủi ro đối với hệ thống giao dịch và dữ liệu của nhà đầu tư.

Thúc đẩy doanh nghiệp vừa và nhỏ trưởng thành để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Phát biểu tiếp thu ý kiến đại biểu, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, quá trình xây dựng ba dự án luật được quán triệt các nguyên tắc: Thể chế hóa kịp thời các chủ trương, định hướng mới; cắt giảm thực chất thủ tục hành chính, thời gian và chi phí tuân thủ; bảo đảm phù hợp thực tiễn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu giải trình, tiếp thu tại hội nghị. Ảnh: quochoi.vn

Với dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, dự thảo Luật được xây dựng theo hướng tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, khuyến khích phát triển cả về quy mô và chất lượng, đồng thời bảo đảm hài hòa với quy mô chính sách.

“Chúng tôi xác định thúc đẩy doanh nghiệp vừa và nhỏ trưởng thành là nhiệm vụ quan trọng để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số”, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh.

Về đề xuất hỗ trợ thuế trong ba năm đầu cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, đây là giai đoạn doanh nghiệp mới khởi nghiệp, phải bỏ vốn đầu tư, mua sắm thiết bị, triển khai sản xuất, kinh doanh và tiếp cận thị trường. Việc hỗ trợ trong giai đoạn này cũng được nhiều quốc gia áp dụng.

Về thủ tục, cơ quan soạn thảo hướng tới phương pháp đơn giản, dễ thực hiện, theo đó tính thuế trên cơ sở doanh thu nhân với thuế suất, qua đó giảm chi phí tuân thủ và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn khẳng định, cơ quan soạn thảo sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến đại biểu, tiếp tục rà soát, hoàn thiện các dự án luật, bảo đảm chất lượng, tính khả thi và hiệu quả khi đi vào cuộc sống.