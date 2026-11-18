Phối cảnh cao tốc Vĩnh Long - Cần Thơ. Ảnh có sử dụng AI.

UBND tỉnh Vĩnh Long vừa đề nghị Bộ Xây dựng, đề nghị cho ý kiến đối với hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đoạn tuyến cao tốc Vĩnh Long - Cần Thơ thuộc tuyến đường bộ cao tốc TP.HCM - Vĩnh Long - Cần Thơ - Cà Mau (CT.33) theo phương thức PPP.

Cụ thể, UBND tỉnh Vĩnh Long đề nghị Bộ Xây dựng xem xét sự phù hợp của Dự án với Luật PPP, các quy định pháp luật liên quan, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng.

Bộ Xây dựng cũng được đề nghị đánh giá phương án giá sử dụng dịch vụ do nhà đầu tư đề xuất, đặc biệt là tác động đến khả năng chi trả của người sử dụng.

Được biết, hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án do Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả lập, được UBND tỉnh Vĩnh Long tiếp nhận ngày 30/9/2026.

Theo đề xuất của Tập đoàn Đèo Cả, Dự án có chiều dài nghiên cứu khoảng 86 km, gồm 50 km cầu các loại và 36 km nền đắp cát, với tổng chi phí đầu tư sơ bộ khoảng 49.184 tỷ đồng.

Tuyến cao tốc được nghiên cứu đầu tư quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 24,75 m, vận tốc thiết kế 100 km/h, phù hợp với quy hoạch và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc.

Tuy nhiên, để đầu tư toàn bộ đoạn tuyến trong giai đoạn 2026 - 2030, nhu cầu vốn tối thiểu khoảng 49.184 tỷ đồng. Theo Tập đoàn Đèo Cả, việc huy động nguồn lực triển khai đồng thời toàn tuyến trong giai đoạn này gặp nhiều khó khăn, kể cả theo hình thức đầu tư công hoặc PPP.

Trên cơ sở đó, nhà đầu tư đề xuất phân kỳ đầu tư Dự án thành hai giai đoạn, ưu tiên các đoạn tuyến có khả năng kết nối với hệ thống cao tốc hiện hữu.

Theo đó, giai đoạn 1 Dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026 - 2030, đầu tư khoảng 70 km cao tốc, gồm đoạn qua tỉnh Vĩnh Long dài 52,4 km, từ Quốc lộ 57C tại xã Lương Phú đến Quốc lộ 54 tại xã Hưng Hòa và đoạn qua TP. Cần Thơ dài 17,6 km, từ Quốc lộ 91B tại xã Long Phú đến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (CT.34) tại xã Tài Văn.

Cả hai đoạn đều được đề xuất xây dựng theo quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 24,75 m, vận tốc thiết kế 100 km/h.

Phương án giai đoạn 1 còn nghiên cứu các tuyến đường kết nối với cao tốc Cần Thơ - Cà Mau và hệ thống quốc lộ 60, 54, 57C, 91B, với tổng chiều dài khoảng 59 km. Trong đó, khoảng 27 km đường kết nối được đề xuất mở rộng lên quy mô 4 làn xe.

Tổng mức đầu tư sơ bộ giai đoạn 1 khoảng 39.612 tỷ đồng nếu thực hiện bằng vốn đầu tư công, chưa bao gồm lãi vay trong thời gian xây dựng. Trường hợp thực hiện theo phương thức PPP, tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 41.265 tỷ đồng.

Do nhu cầu vốn đầu tư công lớn, Tập đoàn Đèo Cả kiến nghị nghiên cứu triển khai giai đoạn 1 theo phương thức PPP, loại hợp đồng BOT.

Theo phương án đề xuất, giai đoạn 1 được chia thành 3 Dự án thành phần độc lập. Trong đó, 2 dự án giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và TP. Cần Thơ có tổng mức đầu tư khoảng 4.177 tỷ đồng, thực hiện bằng ngân sách nhà nước.

Dự án thành phần thứ ba đầu tư xây dựng khoảng 70 km cao tốc theo phương thức PPP, loại hợp đồng BOT, với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 37.088 tỷ đồng theo phương án tài chính có ngân sách nhà nước hỗ trợ 70%.

Đối với Dự án thành phần này, Tập đoàn Đèo Cả nghiên cứu hai phương án vốn ngân sách nhà nước tham gia, tương ứng mức tối đa 50% và 70%.

Kết quả tính toán sơ bộ cho thấy, phương án ngân sách nhà nước hỗ trợ 70%, tương đương 24.500 tỷ đồng, có thời gian hoàn vốn khoảng 23 năm 12 tháng. Trong khi đó, phương án hỗ trợ 50% có thời gian hoàn vốn trên 50 năm.

Tập đoàn Đèo Cả đánh giá phương án có ngân sách nhà nước hỗ trợ 70% tổng mức đầu tư có khả năng đáp ứng yêu cầu về tính khả thi tài chính của Dự án. Tuy nhiên, cơ cấu vốn này cần được cơ quan có thẩm quyền xem xét theo các quy định của pháp luật về PPP.

Đối với giai đoạn 2, Tập đoàn Đèo Cả đề xuất đầu tư sau năm 2030 hoặc sớm hơn khi bố trí được nguồn vốn, với đoạn cao tốc vượt sông Hậu dài khoảng 16 km, từ Quốc lộ 54 đến Quốc lộ 91B, quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h.

Về tiến độ, đơn vị đề xuất dự kiến phê duyệt chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư trong quý IV/2026; lập, thẩm định và phê duyệt Dự án trong quý I/2027; triển khai thực hiện từ quý II/2027 đến quý IV/2029./.