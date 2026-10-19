Cân nhắc kỹ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề luật sư

Làm rõ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề và đào tạo luật sư

Góp ý dự án Luật Luật sư (sửa đổi), ĐBQH Đặng Bích Ngọc (Phú Thọ) cơ bản tán thành sự cần thiết sửa đổi toàn diện Luật nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị tiếp tục rà soát một số quy định để bảo đảm tính khả thi, thống nhất và thuận lợi khi triển khai thực hiện.

ĐBQH Đặng Bích Ngọc (Phú Thọ) phát biểu. Ảnh: Xuân Quý

Về tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề của luật sư tại Điều 7, đại biểu cho rằng, dự thảo luật đã quy định theo hướng siết chặt tiêu chuẩn đầu vào và nâng cao chất lượng thực chất của đội ngũ luật sư. Do đó, dự thảo cần xem xét lại tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề luật sư, trong đó có nội dung phải kiên quyết bảo vệ công lý bởi tiêu chí xác định tiêu chí này rất khó thực hiện trong thực tế. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, cần phải có hướng dẫn cụ thể để thuận lợi cho việc áp dụng, tránh khó khăn khi đánh giá trong thực tiễn.

Băn khoăn về quy định cho phép người có bằng thạc sĩ, tiến sĩ không cần bằng cử nhân luật, theo đại biểu Đặng Bích Ngọc, đào tạo sau đại học thường tập trung chuyên sâu vào một lĩnh vực, trong khi hành nghề luật sư đòi hỏi nền tảng kiến thức pháp luật rộng và toàn diện để xử lý nhiều dạng vụ việc khác nhau. Vì vậy, cần cân nhắc kỹ quy định này để bảo đảm chất lượng đội ngũ luật sư.

Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ tham dự phiên thảo luận. Ảnh: Xuân Quý

Tương tự, với quy định miễn đào tạo nghề luật sư tại khoản 3 Điều 8, đại biểu đề nghị xem xét thận trọng việc miễn toàn bộ thời gian đào tạo đối với một số chức danh, người có học hàm, học vị trong lĩnh vực pháp luật. Kinh nghiệm và chuyên môn của họ có thể đáp ứng yêu cầu ở một số lĩnh vực, nhưng chưa chắc thay thế được đầy đủ kỹ năng và kiến thức tổng hợp cần thiết của nghề luật sư. Có thể nghiên cứu miễn một số nội dung đào tạo phù hợp với chuyên môn, kinh nghiệm thực tế thay vì miễn toàn bộ.

Cần minh bạch thù lao luật sư, ngăn ngừa lợi ích bất chính

Góp ý dự thảo Luật Luật sư (sửa đổi), ĐBQH Đinh Ngọc Minh (Cà Mau) đánh giá cao việc chuẩn bị dự thảo, song bày tỏ lo ngại về tình trạng một số luật sư làm môi giới hiện nay, trong các vụ án có giá trị tài sản cao, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh lợi ích bất chính, ảnh hưởng đến công lý. Đại biểu đề nghị sửa điểm d Điều 6 theo hướng bổ sung quy định cấm luật sư nhận lợi ích bất hợp pháp. Đồng thời, tại khoản 3 Điều 18, thay vì cho phép thỏa thuận thù lao theo nhiều nội dung như dự thảo, chỉ nên quy định một phương thức tính thù lao dựa trên thời gian lao động thực tế.

ĐBQH Đinh Ngọc Minh (Cà Mau) phát biểu. Ảnh: Xuân Quý

Theo đại biểu, mức thù lao theo giờ có thể do luật sư xác định, nhưng phải được công khai, minh bạch để người dân biết và lựa chọn. Cách tính này nhằm hạn chế tình trạng thỏa thuận thù lao quá cao, môi giới hoặc chia sẻ lợi ích không minh bạch, nhất là trong các vụ việc liên quan đến tài sản lớn, qua đó góp phần bảo đảm hoạt động hành nghề luật sư hướng tới bảo vệ công lý.