Xã hộiThời sự

Cân nhắc khi áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính

Sáng 29/9, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tiếp tục ngày làm việc thứ 2, thảo luận về nhóm dự án Luật thuộc lĩnh vực hành chính, tư pháp.

Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội
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Vũ Hà

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/can-nhac-khi-ap-dung-cac-bien-phap-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-419966.htm