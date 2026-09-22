Cân nhắc bổ sung quy định miễn thuế cho doanh nghiệp cung cấp suất ăn vào trường học, bệnh viện

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận trình bày nội dung cơ bản của dự thảo luật ﻿(Ảnh: Quốc hội)

Chiều 22-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân…

Trình bày các nội dung cơ bản của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận đã nêu sự cần thiết, cơ sở chính trị, pháp lý; cơ sở thực tiễn, mục đích, quan điểm ban hành luật.

Theo đó, Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hiện hành đã quy định chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với dự án, cơ sở hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Tuy nhiên, quy định về miễn thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành chưa bao quát hết toàn bộ hệ thống giáo dục quốc dân, chưa thể hiện được đầy đủ chủ trương của Đảng về “Không áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở giáo dục công lập, cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì lợi nhuận” tại Nghị quyết số 71-NQ/TW.

Mặt khác, liên quan đến hoạt động cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp không có quy định ưu đãi đối với doanh nghiệp có hoạt động này.

Đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hiện hành đã quy định đối tượng không chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với đất sử dụng vào mục đích công cộng, trong đó có “đất giáo dục và đào tạo” và quy định miễn thuế đối với “đất của cơ sở thực hiện xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục”.

Tuy nhiên, rà soát cho thấy quy định ưu đãi thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hiện hành chưa bao quát toàn diện mọi loại hình cơ sở giáo dục trong nước (gồm cả công lập và tư thục) đang trực tiếp quản lý, sử dụng đất cho mục đích giáo dục, chưa thể hiện được đầy đủ chủ trương của Đảng về “không thu ... tiền thuế đất đối với các cơ sở giáo dục trong nước” tại Nghị quyết số 71-NQ/TW.

Đối với Luật Thuế thu nhập cá nhân, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết, liên quan đến hoạt động cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, ngoài doanh nghiệp thì còn có các cá nhân kinh doanh cũng cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tuy nhiên cũng không quy định về ưu đãi thuế đối với cá nhân kinh doanh cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh…

Thứ trưởng Bộ Tài chính phân tích, từ tình hình nêu trên, để kịp thời cụ thể hóa chủ trương ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của Đảng tại Nghị quyết số 71-NQ/TW và đảm bảo phù hợp với thực tiễn, việc sửa đổi, bổ sung Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân là cần thiết.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi trình bày tóm tắt thẩm tra ﻿(Ảnh: Quốc hội)

Thẩm tra Tờ trình của Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi nêu rõ, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính tán thành sự cần thiết sửa đổi, bổ sung quy định về miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở giáo dục công lập và miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với đất sử dụng vào mục đích giáo dục và đào tạo của cơ sở giáo dục công lập, đồng bào dân tộc thiểu số như đề xuất của Chính phủ.

Tuy nhiên, đối với chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập của doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh từ dịch vụ cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính thấy rằng, nội dung thuyết minh của Cơ quan chủ trì soạn thảo chưa thật sự thoả đáng. Do đó, không nhất trí bổ sung chính sách và sửa đổi, bổ sung các quy định này của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Thuế thu nhập cá nhân như nêu tại dự thảo Luật.

Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính trình UBTVQH đồng ý điều chỉnh tên Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thành Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (không sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân).

Thẩm tra nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, đối với quy định về miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ sở giáo dục công lập, cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì lợi nhuận, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính nhất trí nội dung sửa đổi, bổ sung quy định về miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở giáo dục công lập.

Đối với quy định miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho các cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì lợi nhuận, đa số ý kiến đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục cân nhắc đánh giá, kỹ lưỡng việc ban hành các chính sách này. Lý do vì việc hỗ trợ của nhà nước cần tập trung cho những lĩnh vực, địa bàn mà khu vực tư nhân không hoặc ít đầu tư, không nên hỗ trợ những lĩnh vực có mức lợi nhuận cao mà khu vực tư nhân có thể thực hiện và đang thực hiện.

Về miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về giáo dục, pháp luật về y tế, Thường trực Uỷ ban Kinh tế và Tài chính thấy rằng, việc miễn toàn bộ thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân đối với phần thu nhập từ cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa có căn cứ chính trị, pháp lý và thực tiễn.

Mặt khác, việc ban hành chính sách miễn thuế cho các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ cung cấp suất ăn không phải là công cụ trực tiếp để bảo đảm tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm. Đồng thời, chưa có cơ sở rõ để khẳng định phần lợi ích từ việc miễn thuế sẽ được doanh nghiệp sử dụng để giảm giá suất ăn hoặc nâng cao chất lượng bữa ăn, nên cơ quan thẩm tra chưa nhất trí bổ sung chính sách này tại dự thảo Luật.

Cũng chiều 22-9, UBTVQH đã cho ý kiến về dự án Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi). Các ý kiến trong UBTVQH thống nhất đánh giá, dự án Luật đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI (tháng 10-2026).