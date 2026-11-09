Cân nhắc bổ sung Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 là ngày nghỉ hưởng nguyên lương

Tạo điều kiện để người lao động tham gia hoạt động tri ân

Sáng 9/11, tham gia thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, ĐBQH Nguyễn Sỹ Hội cho biết: Điều 112 dự thảo đề xuất bổ sung ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) vào danh mục ngày nghỉ hưởng nguyên lương, nâng tổng số ngày nghỉ từ 11 lên 12 ngày mỗi năm.

ĐBQH Nguyễn Sỹ Hội (Nghệ An) phát biểu. Ảnh: Khánh Duy

Từ ý nghĩa của Ngày Thương binh - Liệt sĩ và nguyện vọng của cử tri, đại biểu kiến nghị Quốc hội cân nhắc bổ sung thêm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 vào danh mục ngày nghỉ hưởng nguyên lương của người lao động.

Theo đại biểu, cùng với những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm thực hiện chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, chăm lo đời sống người có công. Hằng năm, vào dịp 27/7, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh; tu sửa nghĩa trang, đài tưởng niệm, thắp hương, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Các ĐBQH dự phiên thảo luận sáng 9/11. Ảnh: Khánh Duy

Từ thực tiễn hoạt động tại cơ sở, đại biểu Nguyễn Sỹ Hội cho biết, qua gặp gỡ, tiếp xúc với gia đình người có công, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, cựu dân công hỏa tuyến và nhân dân, nhiều cử tri bày tỏ nguyện vọng Quốc hội bổ sung ngày 27/7 vào danh mục ngày nghỉ hưởng nguyên lương của người lao động.

Đại biểu cũng cho biết, tại một hội nghị của Ủy ban Văn hóa và Xã hội diễn ra đầu tháng 10, kiến nghị tương tự đã được nêu. Cơ quan chủ trì soạn thảo là Bộ Nội vụ đã phúc đáp sẽ tiếp tục nghiên cứu.

Lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” trong toàn xã hội

Nhấn mạnh ý nghĩa của hoạt động đền ơn đáp nghĩa, đại biểu Nguyễn Sỹ Hội cho rằng, tri ân người có công là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, các cấp, các ngành; là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

Các ĐBQH dự phiên họp tại Hội trường. Ảnh: Khánh Duy

Dẫn chứng về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đại biểu cho biết, thời gian qua, Quân đội đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các hoạt động trong nước và trên địa bàn nước bạn. Đặc biệt, chiến dịch 500 ngày đêm do Ban Chỉ đạo quốc gia phát động đã tạo sức lan tỏa rộng khắp, đáp ứng mong mỏi của gia đình liệt sĩ, đồng chí, đồng đội và nhân dân.

Đại biểu nhắc đến lễ truy điệu, an táng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP Hồ Chí Minh, khi đông đảo cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và người lao động thuộc nhiều ngành nghề đã chờ đợi hàng giờ để tiễn biệt các anh hùng liệt sĩ. Trong đó, có người nông dân từ Đà Lạt mang hơn 4.000 bông hoa đến Thành phố Hồ Chí Minh để người dân sử dụng trong hoạt động tiễn đưa.

Theo đại biểu, những hình ảnh đó cho thấy các chủ trương đúng, hợp lòng dân có sức lan tỏa sâu rộng, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Các ĐBQH tỉnh Nghệ An dự phiên họp tại Hội trường. Ảnh: Khánh Duy

Đại biểu nhấn mạnh, hoạt động tri ân Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 hằng năm là nhiệm vụ thiêng liêng của Đảng và cả hệ thống chính trị. Nếu ngày này được quy định là ngày nghỉ hưởng nguyên lương, mỗi người sẽ có thêm thời gian cùng gia đình, dòng họ, bạn bè tham gia các hoạt động tri ân phù hợp với phong tục, truyền thống của địa phương.

Bên cạnh kiến nghị về ngày nghỉ hưởng nguyên lương, đại biểu Nguyễn Sỹ Hội cũng góp ý về Điều 29 dự thảo Luật Bình đẳng giới, quy định trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Các đại biểu tham dự phiên thảo luận. Ảnh: Phạm Thắng

Theo đại biểu, quy định về tham gia xây dựng, phản biện xã hội đối với chính sách, pháp luật là phù hợp với chức năng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tuy nhiên, nội dung “tham gia quản lý nhà nước về bình đẳng giới theo quy định của pháp luật” cần tiếp tục nghiên cứu, bởi Hiến pháp, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Luật Tổ chức Chính phủ không quy định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có chức năng quản lý nhà nước.

Đại biểu Nguyễn Sỹ Hội đề nghị, nếu bổ sung chức năng quản lý nhà nước cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức liên quan sau sắp xếp, cần có những điều khoản cụ thể trong dự thảo luật làm cơ sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ này.