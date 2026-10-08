Căn nhà Nguyễn Đình Bắc tặng bố mẹ

Tiền Đạo Nguyễn Đình Bắc

Sau những năm theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp, cầu thủ Đình Bắc đã xây dựng một căn nhà mới cho gia đình tại quê nhà Nghệ An. Ngôi nhà có thiết kế hiện đại, nằm ngay cạnh căn nhà cũ nơi gia đình anh đã sinh sống nhiều năm. Ảnh: Dân Trí

Căn nhà được xây tại xóm Hưng Yên Bắc 2, xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An. Đây được xem là món quà báo hiếu mà Đình Bắc dành cho bố mẹ sau những năm nỗ lực trên sân cỏ. Ảnh: Dân Trí

Căn phòng còn được bố trí cửa kính lớn hướng ra bên ngoài, tận dụng ánh sáng tự nhiên và tạo cảm giác thoáng đãng. Ảnh: Dân Việt

Không gian đáng chú ý khác của căn nhà nằm trên tầng thượng. Gia đình thiết kế một khoảng sân rộng có mái che bằng khung thép kết hợp kính cường lực.Phần mái được trang trí bằng họa tiết tạo điểm nhấn cho khu vực sân thượng, đồng thời vẫn đảm bảo khả năng đón ánh sáng tự nhiên.Từ đây, các thành viên trong gia đình có thể phóng tầm mắt ra khung cảnh làng quê xung quanh. Không gian này được kỳ vọng sẽ trở thành nơi cả gia đình nghỉ ngơi, trò chuyện sau những giờ sinh hoạt thường ngày. Ảnh: Dân Việt

Ngôi nhà có quy mô 2 tầng, lựa chọn phong cách hiện đại với hai gam màu trắng và xám làm chủ đạo. Dù chưa hoàn thiện toàn bộ nội thất, nhiều hạng mục quan trọng bên trong đã được hoàn tất. Ảnh: FBNV

Phòng khách gây chú ý với hệ kệ tivi thiết kế âm tường. Các ô trưng bày được bố trí chạy gần sát trần, sử dụng gam xám đậm tạo điểm nhấn cho tổng thể không gian. Phần kệ được thiết kế liền khối, vừa tăng khả năng lưu trữ vừa giúp phòng khách có cảm giác gọn gàng. Hiện căn phòng đã cơ bản hoàn thiện phần trần, tường và hệ tủ, chờ bổ sung thêm các món nội thất.

Khu vực phòng bếp của gia đình Nguyễn Đình Bắc.

Khu vực cầu thang được thiết kế theo phong cách tối giản. Những bậc đá màu xám kết hợp hệ thống đèn LED hắt sáng phía dưới từng bậc, tạo hiệu ứng ánh sáng vào buổi tối, đồng thời giúp việc di chuyển thuận tiện hơn.

Những thành tích của Nguyễn Đình Bắc được đặt tại một góc trang trọng của ngôi nhà.

Điểm đặc biệt là ngôi nhà mới được xây ngay bên cạnh căn nhà cũ. Cách bố trí này giúp gia đình vẫn có thể sinh hoạt tại không gian quen thuộc, đồng thời có thêm một nơi ở rộng rãi và khang trang hơn.

Căn nhà cũ cũng được sửa sang lại để khang trang hơn. Như vậy, hai căn nhà nằm cạnh nhau sẽ tiếp tục là không gian sinh hoạt của các thành viên trong gia đình.

Với Đình Bắc, căn nhà mới không chỉ là nơi ở mà còn là thành quả sau những năm theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp và món quà anh dành tặng bố mẹ tại quê nhà.

(Tổng hợp)