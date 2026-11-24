Một căn nhà tạm được dựng trên cây xanh ven đường Srinakarin, gần bệnh viện Samitivej Srinakarin (Bangkok, Thái Lan), bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Công trình độc đáo này được cho là nơi trú ngụ của một người vô gia cư, khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên trước cách tận dụng không gian có phần đặc biệt.

Ngày 20/11/2026, hình ảnh về căn nhà trên cây xuất hiện trên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Theo những hình ảnh được chia sẻ, một người đã sử dụng các thanh gỗ cùng nhiều vật liệu khác để dựng nên một chỗ ở tạm ngay trên những cành cây lớn ven đường Srinakarin. Đáng chú ý, vị trí này nằm gần bệnh viện Samitivej Srinakarin, thuộc khu vực Bangkok.

Không giống những chiếc lều tạm thường thấy trên vỉa hè, nơi trú ẩn này được xây dựng trên cao, tận dụng các nhánh cây làm điểm tựa cho kết cấu. Hình ảnh căn nhà xuất hiện giữa khung cảnh đường phố hiện đại khiến không ít người bất ngờ, thậm chí đặt câu hỏi liệu đây có thực sự là hình ảnh tại thủ đô Thái Lan hay không.

Sau khi những hình ảnh được lan truyền rộng rãi, nhiều người dùng mạng xã hội đã để lại bình luận hài hước. Không ít ý kiến ví von đây là căn nhà trong mơ của những đứa trẻ từng yêu thích trò chơi xây dựng nhà trên cây. Một số người còn đề xuất biến địa điểm này thành điểm check-in độc đáo, trong khi những bình luận khác liên tưởng đến các trò chơi sinh tồn với độ khó cao.

Đặc biệt, vị trí căn nhà còn được cư dân mạng trêu đùa là sở hữu tầm nhìn triệu đô, bởi chủ nhân có thể tận dụng những cành cây cao để tạo nên một không gian trú ngụ khác biệt. Thậm chí, có người hài hước cho rằng khi không thể ngủ dưới mặt đất thì chuyển lên trên cây cũng là một giải pháp. Những bình luận dí dỏm này càng khiến câu chuyện thu hút thêm sự chú ý.

Tuy nhiên, căn nhà trên cây không tồn tại lâu sau khi trở thành hiện tượng mạng. Theo thông tin được đăng tải, chính quyền quận Suan Luang đã phối hợp với các bộ phận chức năng và cảnh sát thuộc đồn Hua Mak tiến hành kiểm tra, xử lý sự việc.

Lực lượng chức năng đã trực tiếp đến hiện trường để tháo dỡ công trình tạm được dựng trên cây ven đường Srinakarin. Qua hình ảnh ghi nhận, căn nhà có kết cấu bằng gỗ cùng nhiều vật liệu được lắp ghép trên các nhánh cây. Một số nhân viên phải leo lên phía trên để tháo dỡ từng phần, sau đó đưa các vật dụng và phần gỗ xuống mặt đất thu gom.

Sau khi quá trình xử lý hoàn tất, khu vực từng xuất hiện căn nhà tạm đã được dọn dẹp, trả lại không gian thông thoáng như ban đầu.

Câu chuyện về căn nhà trên cây tại Bangkok vì thế khép lại chỉ sau thời gian ngắn gây xôn xao mạng xã hội. Dù nhận được nhiều bình luận hài hước vì ý tưởng dựng chỗ ở có phần khác thường, sự việc cũng thu hút sự chú ý về tình trạng người vô gia cư và nhu cầu có nơi trú ngụ tại các đô thị lớn.