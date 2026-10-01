Căn nhà MC Cát Tường tặng ba mẹ

(Video MC Cát Tường chia sẻ về căn nhà cô mới tậu để tặng ba mẹ)

Nhà mới của MC Cát Tường tọa lạc tại quận Gò Vấp cũ, TPHCM, có diện tích khoảng 60m2, kết cấu 1 trệt 3 lầu (4 tầng). Trong video chia sẻ về ngôi nhà mới, Cát Tường bày tỏ sự hài lòng khi căn nhà này ở trong một hẻm yên tĩnh, ở vị trí góc, phía trước có khoảng sân nhỏ, bao quanh là cây cối xanh mát. Điều này rất phù hợp khi để ba mẹ của nữ MC sinh sống và nghỉ dưỡng.

Bên trong căn nhà Cát Tường mới mua tặng ba mẹ

Cũng theo Cát Tường, cô còn nhận được một tin vui sau khi đi làm quen, hỏi han hàng xóm thì cô được biết, lô đất trống cạnh ngôi nhà vốn um tùm cây cỏ, sắp tới được san lấp để mở đường thông sang tuyến bên.

Con đường cạnh căn nhà mới sắp tới sẽ được mở thông thoáng, tiện cho việc đi lại.

Nhìn từ bên ngoài, ngôi nhà khang trang, công năng đầy đủ, thiết kế thoáng. Tuy nhiên, theo Cát Tường, do đã lâu không có người ở nên bụi bẩn khá nhiều, đồ gỗ bị mối mọt, điện nước chập chờn nên sẽ mất khá nhiều thời gian để tu sửa.

Trong video này, Cát Tường đã gọi thợ đến để thay toàn bộ phần tủ bếp. Mặc dù nhìn ở ngoài, phần tủ bếp vẫn sạch sẽ, sáng bóng, nhưng khi mở cửa tủ, mối mọt đã làm tổ từ lâu. Để đảm bảo cho sức khỏe và thẩm mỹ, Cát Tường quyết định thay toàn bộ thành tủ mới.

MC Cát Tường tại khu vực phòng bếp.

Nữ MC cũng không quên "than thở" rằng "Nhà không có đàn ông khổ ghê", bởi điện nước, đồ điện tử... cô không thể tự làm. Để giải quyết vấn đề này, Cát Tường vừa phải gọi thợ, vừa phải nhờ bác trai ở dưới quê lên để giúp đỡ.

Trước đó, hồi tháng 7/2026, diễn viên Cát Tường cũng từng chia sẻ về việc, cô đã mua căn nhà cũ ở Gò Vấp (TP.HCM), sửa sang và sắm thêm nội thất để con gái Na Uy, 25 tuổi, dọn ra ở riêng.

(Video MC Cát Tường giới thiệu về căn nhà mua cho con gái dọn ra ở riêng)

Cát Tường cho biết ngôi nhà gồm một trệt, một lầu với ba phòng ngủ và hai nhà vệ sinh, tại phường Thông Tây Hội. Khu vực này đông dân cư, đường sá rộng rãi nên cô yên tâm khi để con sống một mình.