Căn nhà Mạc Văn Khoa xây tặng bố mẹ

Sinh năm 1992 tại Hải Dương (nay thuộc Hải Phòng sau sáp nhập), Mạc Văn Khoa bước ra từ một gameshow truyền hình và nhanh chóng được nhớ đến bởi lối diễn hài hước, bình dân cùng nét duyên riêng.

Sau đó, anh liên tục góp mặt trong các dự án phim điện ảnh, đồng thời thử sức với lĩnh vực kinh doanh ẩm thực. Việc duy trì song song nhiều hoạt động giúp nam diễn viên có thêm nguồn thu nhập và từng bước xây dựng cuộc sống sung túc.

Nam diễn viên Mạc Văn Khoa.

Dù công việc bận rộn, Mạc Văn Khoa vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho gia đình và nhiều lần chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên cha mẹ trên trang cá nhân.

Ở tuổi ngoài 30, Mạc Văn Khoa có cuộc sống khá ổn định sau nhiều năm theo đuổi nghệ thuật và kinh doanh. Nam diễn viên từng khiến khán giả chú ý khi chia sẻ về căn nhà dành tặng cha mẹ, xem đây như thành quả ý nghĩa sau hành trình lập nghiệp.

Ngoài tuổi 30, Mạc Văn Khoa đã xây căn nhà bề thế tặng bố mẹ ở quê Hải Dương, nay thuộc Hải Phòng.

Căn nhà sàn bằng gỗ vô cùng hiện đại, sang trọng và đắt đỏ.

Bên trong căn nhà cũng được ốp bằng gỗ, không gian rộng rãi.

Góc nào cũng rộng rãi, thoáng đãng vô cùng.

Vợ chồng Mạc Văn Khoa đưa con gái về quê thăm ông bà nội.

Khuôn viên phía trước còn có hồ nuôi cá Koi.

Khuôn viên nhiều cây xanh, rộng rãi cùng hòn non bộ lớn.

Xung quanh căn nhà có rất nhiều cây xanh.

Mạc Văn Khoa giúp bố mẹ chăm sóc cây cảnh xung quanh nhà.