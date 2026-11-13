Căn nhà kinh doanh gas trên đường Bùi Văn Ba, TP.HCM đổ sập hoàn toàn sau tiếng nổ lớn

Camera hiện trường đã ghi lại được những hình ảnh “tan hoang” bởi vụ nổ vào lúc gần 11h trưa nay (13/11) trên đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, TP.HCM.

Theo nhiều người dân cho biết, vào lúc hơn 10h30 sáng cùng ngày, một tiếng nổ lớn đã phát ra tại cơ sở kinh doanh gas ở số 98 đường Bùi Văn Ba. Sau tiếng nổ lớn gây rung chấn mạnh, căn nhà kinh doanh gas cùng 2 căn nhà bên cạnh bị đổ sập hoàn toàn hoặc sập tường. Nhiều gạch đá, xà bần, mái tôn và đồ đạc bị hư hỏng, tràn ra một phần mặt đường.

Vụ nổ bước đầu được ghi nhận không gây thương vong về người. Lực lượng chức năng đã có mặt ngay sau đó. Đội cứu hộ tháo dỡ các mảng bê tông lớn để rà soát người mắc kẹt. Công an phường Tân Thuận phối hợp cùng lực lượng chức năng phong tỏa khu vực và phân luồng để giải tỏa tình trạng ùn ứ kéo dài trên đường Bùi Văn Ba.

Vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra nguyên nhân chính thức cũng như thống kê thiệt hại cuối cùng.