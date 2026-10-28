'Căn nhà không mái che' tập 9: Toản trắng tay, Bình qua đời

Trong tập 9 Căn nhà không mái che lên sóng tối nay, 28/10, với sự hướng dẫn của Thơ (Thu Hà Ceri), Hùng (Nam Việt) học ngày càng tiến bộ. Không những vậy, Hùng tỏ ra hào hứng khi hỏi Thơ về buổi học tiếp theo dù trước đây luôn chống đối. Tuy vậy, Thơ vẫn nghiêm khắc với cậu bạn.

Ở diễn biến khác, Bình (Doãn Quốc Đam) là một trong những nạn nhân không thể qua khỏi trong vụ sập hầm. Không thể giấu Khang (Minh Xíu) mãi, Hạnh (Huyền Lizzie) cuối cùng đã rước ảnh chồng cũ lên ban thờ trong nhà. Dù vậy, Khang vẫn tin bố sẽ về như lời hứa. "Bố không về nữa rồi, bố đi xa lắm rồi con ạ", Hạnh nói. Thơ khóc an ủi em: "Bố mất rồi, là bố không còn trên đời này nữa, em hiểu không?".

Trong khi đó, Toản (Duy Hưng) bỗng chốc lâm vào cảnh trắng tay nên không thể trả Hạnh nốt số tiền mua đất đã hứa. Hạnh cũng dùng hết số tiền Toản đặt cọc để đi trả nợ nên cũng không thể trả lại anh. "Tôi tìm người sang nhượng lại, như thế là tốt cho cả hai", Toản đề nghị.

Hạnh có đồng ý với đề nghị của Toản hay vẫn bán đất thiếu nợ cho anh? Diễn biến chi tiết Căn nhà không mái che tập 9 lên sóng vào 20h tối nay trên VTV3.