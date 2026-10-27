'Căn nhà không mái che' tập 8: Hạnh bán nhà cho Toản để trả nợ

Trong tập 8 Căn nhà không mái che lên sóng tối nay, 27/10, từ việc chống đối chuyện học, sau vụ Thơ (Thu Hà Ceri) bị bắt cóc, Hùng (Nam Việt) hối hận nên chăm chỉ bất ngờ. Cậu thậm chí chặn đường cô bạn để nộp bài tập và hẹn tới buổi học. Tuy nhiên, vì đang lo bán nhà trả nợ nên Thơ nói không thể sang nhà kèm Hùng học bài. Qua lời của Sơn (Sơn Tùng) lớp trưởng, Hùng mới biết Thơ đang bận việc nhà nên không có hơi sức lo cho mình.

Ở diễn biến khác, ngày trả nợ tới gần mà người hẹn mua nhà mất dạng nên mẹ con Hạnh (Huyền Lizzie) càng cuống. Không còn cách nào khác, Thơ đi xin số điện thoại của Toản (Duy Hưng) về đưa cho mẹ để liên hệ bán nhà.

Vậy là Hạnh quyết định gọi điện cho Toản để đưa ra lời đề nghị và muốn anh cọc luôn tiền ngày hôm sau. Toản muốn Hạnh giảm giá 10% và nếu được, anh cho các con qua xem nhà rồi đi gom tiền cọc nhà luôn. Không còn cách nào khác, Hạnh đồng ý ngay lập tức như người sắp chết đuối vớ được cọc. Trong khi đó, Thơ mơ thấy ác mộng nên càng lo lắng cho bố trong khi vẫn bặt tin về Bình (Doãn Quốc Đam).

Toản sẽ mua lại nhà của Hạnh và cho mẹ con cô ở nhờ? Diễn biến chi tiết Căn nhà không mái che tập 8 lên sóng vào 20h tối nay trên VTV3.