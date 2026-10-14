'Căn nhà không mái che' tập 3: Hạnh gặp định mệnh của đời mình khi vừa ly hôn

Trong tập 3 Căn nhà không mái che lên sóng tối nay, 14/10, dù đã ly hôn nhưng hậu quả Bình (Doãn Quốc Đam) để lại cho mẹ con Hạnh (Huyền Lizzie) chưa hết. Con gà của Khang (Minh xíu) chính là con gà Bình bắt trộm về nên đã bị chủ tới lấy về khiến cô vừa buồn vừa xấu hổ.

Ở diễn biến khác, Hạnh gặp Toản không lâu sau khi ly hôn. Mẹ con Hạnh có dịp ngồi ăn bánh đa cua với bố con Toản (Duy Hưng) ở quán. Thấy Khang thèm giò mà cửa hàng lại hết nên Toản quyết định gắp cho cậu bé thay vì con trai mình. Khi Hạnh đề nghị gửi tiền, Toản cười nói: "Đáng bao nhiêu, tôi cho cháu". Trông họ không khác gì một gia đình đông con.

Còn Thơ (Thu Hà Ceri) gặp Hùng (Nam Việt) lần nào là cốc đầu người ta lần đấy. Thơ gửi quà cho bà Hùng khiến cậu tưởng bở. Hùng hỏi Thơ: "Thích tôi à?". Thơ sẽ đáp lời Hùng thế nào? Khang sẽ ra sao khi mất gà cưng? Diễn biến chi tiết Căn nhà không mái che tập 3 lên sóng vào 20h tối nay trên VTV3.