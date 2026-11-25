Trong tập 21 phim Căn nhà không mái che, Thơ (Thu Hà Ceri) chủ động động viên mẹ tìm kiếm hạnh phúc mới. Cô cho rằng Toản (Duy Hưng) là người phù hợp với Hạnh (Huyền Lizzie) bởi cả hai có hoàn cảnh tương đồng. Thơ cũng tin tưởng Toản có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho mẹ. Trước sự nhiệt tình của con gái, Hạnh bật cười, trêu Thơ ngày càng giống bác Hảo.

Tuy nhiên, khi Toản đưa Hiền, người bạn thân của vợ quá cố, đến sạp rau mua đồ chuẩn bị bữa tối, Hạnh không khỏi hụt hẫng.

Thấy Toản nhắc mua ít thực phẩm để tránh dư thừa, Hiền tự nhiên tính cả mình vào bữa cơm của ba bố con anh. Sự thân thiết của hai người khiến Hạnh không giấu được vẻ chạnh lòng.

Ở diễn biến khác, sau khi mắc bẫy lừa đảo tại công viên, Thơ chủ động gọi điện xin lỗi Hùng (Nam Việt). Tuy nhiên, Hùng vẫn chưa nguôi giận, tuyên bố sẽ tìm người khác kèm học và không còn coi Thơ là bạn.

Thái độ lạnh nhạt của Hùng khiến Thơ tủi thân bật khóc. Cô vẫn gửi lời xin lỗi trước khi cúp máy, để lại Hùng với cảm giác hụt hẫng.

Liệu sự xuất hiện của Hiền có trở thành rào cản trong chuyện tình cảm giữa Toản và Hạnh? Thơ và Hùng có thể hàn gắn tình bạn sau những bất đồng vừa qua?

Diễn biến chi tiết phim Căn nhà không mái che tập 21 sẽ lên sóng lúc 20h ngày 25/11 trên kênh VTV3.

Preview Căn nhà không mái che tập 21: Nguồn: VFC