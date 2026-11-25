Trong tập 21 Căn nhà không mái che lên sóng tối 25/11, mối quan hệ giữa Hạnh (Huyền Lizzie) và Toản (Duy Hưng) xuất hiện thêm những diễn biến đáng chú ý. Lần này, người chủ động vun vén cho cả hai không ai khác chính là Thơ (Thu Hà Ceri) - con gái Hạnh.

Nhận thấy mẹ và Toản đều có hoàn cảnh tương đồng, Thơ thẳng thắn khuyên Hạnh nên cân nhắc chuyện đi bước nữa. Cô cho rằng Toản là người đàn ông đáng tin cậy, có thể trở thành chỗ dựa cho mẹ.

Con gái vun vén cho Hạnh và Toản trong tập 21 “Căn nhà không mái che”.

Thơ còn phân tích rằng cả hai đều từng trải qua đổ vỡ, Toản lại là người đàn ông vững vàng, có thể chăm lo cho gia đình. Trước những lời khuyên có phần già dặn của con gái, Hạnh chỉ biết bật cười, trêu Thơ ngày càng nói chuyện giống bác Hảo (Minh Cúc).

Tuy nhiên, niềm vui của Hạnh chưa kéo dài được bao lâu. Trong một tình huống khác, cô bất ngờ chứng kiến Toản đưa Hiền - bạn thân của người vợ đã mất của anh - đến sạp rau để mua thực phẩm chuẩn bị bữa tối.

Điều khiến Hạnh chạnh lòng là sự thân mật giữa hai người. Khi Toản nhắc Hiền mua đồ vừa phải vì sợ ăn không hết, cô thoải mái đáp: “Ba bố con với cả em là bốn, cả nhà ăn mà anh sợ thừa à?”.

Cách Hiền tự nhiên nhắc đến chuyện ăn uống của cả gia đình khiến Hạnh không khỏi sững sờ. Cô nhận ra người phụ nữ này dường như đã có vị trí khá gần gũi trong cuộc sống của bố con Toản.

Sự xuất hiện ngày càng thường xuyên của Hiền có thể khiến mối quan hệ giữa Hạnh và Toản thêm phức tạp. Dù con gái đã nhiệt tình vun vén, Hạnh vẫn chưa biết liệu mình có cơ hội tiến xa hơn với người đàn ông này hay không.

Hạnh tái mặt khi nghe Hiền nói về “cả nhà” với Toản.

Ở một diễn biến khác, chuyện tình cảm tuổi học trò của Thơ và Hùng (Nam Việt) cũng gặp trắc trở. Sau sự cố bị lừa đảo ở công viên, Thơ chủ động gọi điện xin lỗi Hùng vì đã không nghe theo lời khuyên của cậu.

Thế nhưng, Hùng vẫn chưa thể nguôi giận. Không chỉ lạnh lùng từ chối lời xin lỗi, cậu còn tuyên bố sẽ không tiếp tục học cùng Thơ và tìm gia sư khác.

Thơ cố gắng giải thích rằng dù Hùng không còn xem mình là bạn, cô vẫn muốn nói lời xin lỗi. Nói xong, cô nghẹn ngào cúp máy. Thái độ dứt khoát của Thơ khiến Hùng cũng không khỏi hụt hẫng.

Liệu Hạnh sẽ phản ứng ra sao trước sự thân thiết giữa Toản và Hiền? Hùng và Thơ có cơ hội làm lành sau những hiểu lầm?

Tập 21 Căn nhà không mái che lên sóng lúc 20h ngày 25/11 trên VTV3.