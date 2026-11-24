Trong tập 20 Căn nhà không mái che, sau khi bố con Toản (Duy Hưng) chuyển khỏi nhà Hạnh (Huyền Lizzie), cuộc sống của các nhân vật tiếp tục có những thay đổi đáng chú ý.

Tập 20 “Căn nhà không mái che” tiếp nối diễn biến bố con Toản sau khi chuyển khỏi nhà Hạnh.

Ở nhà, Hạnh nhờ Thơ (Thu Hà Ceri) mang xôi sang cho Toản. Nghe vậy, Hùng (Nam Việt) lập tức trêu chọc, cho rằng chú Toản chắc chắn sẽ rất vui khi nhận được món quà này. Cậu còn nhận xét Hạnh và Toản đẹp đôi, thậm chí mong người đàn ông trở thành bố kế của Thơ.

Trước những lời trêu chọc của bạn, Thơ lập tức phản ứng, tìm cách ngăn Hùng nói tiếp. Tuy nhiên, cậu bạn vẫn úp mở rằng Toản có thể đã có người phụ nữ khác. Chi tiết này càng khiến khán giả tò mò về chuyện tình cảm của người đàn ông sau khi rời khỏi nhà Hạnh.

Trong tập 20, một người phụ nữ tên Hiền bất ngờ xuất hiện bên bố con Toản. Cô mang bánh kẹo sang thăm hai đứa trẻ và tiết lộ vừa tìm được nhà thuê ở gần làng Bồng.

Cô Hiền cho biết nơi ở mới khá thuận tiện cho công việc xin dạy, chi phí thuê nhà cũng phù hợp. Trước đó, cô tình cờ gặp Triết nên hỏi được địa chỉ nhà và quyết định sang thăm bố con anh.

Sự gần gũi, thân thiện của cô Hiền nhanh chóng chiếm được cảm tình của hai anh em. Triết còn bày tỏ rằng cậu rất thích trò chuyện với cô. Trước khi ra về, cô hứa khi ổn định chỗ ở sẽ mời bố con chú Toản sang nhà chơi.

Đặc biệt, sau khi cô Hiền rời đi, Mai bất ngờ nhận xét với anh trai rằng cô vừa xinh, vừa thơm, lại có nhiều nét giống mẹ. Dường như, sự xuất hiện của người phụ nữ mới đã mang đến cho hai đứa trẻ cảm giác gần gũi, thân thuộc.

Ở diễn biến khác, Thơ khiến bạn bè lo lắng khi quyết định tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng với hy vọng mang về chiếc tủ lạnh cho gia đình.

Hai con của Toản dành nhiều thiện cảm cho cô Hiền, thậm chí nhận xét người phụ nữ này vừa xinh đẹp vừa có nhiều nét giống mẹ.

Khi không đủ tiền, cô tìm cách vay Sơn (Sơn Tùng). Tuy nhiên, Hùng lập tức phản đối, cảnh báo bạn không nên đưa tiền vì nghi ngờ đây là chiêu trò lừa đảo. Dù vậy, Sơn vẫn đưa tiền cho Thơ.

Không chịu từ bỏ, Thơ tiếp tục năn nỉ người đàn ông mặc vest tại gian hàng. Khi biết cô chỉ còn 1,2 triệu đồng, người này đồng ý cho Thơ nộp trước số tiền đó, 300.000 đồng còn lại sẽ thanh toán khi nhận tủ lạnh. Với lý do sắp hết giờ khảo sát, anh ta liên tục thúc giục cô nhanh chóng đưa tiền.

Tin vào lời hứa này, Thơ vui vẻ đồng ý mà không nhận ra những dấu hiệu bất thường. Liệu cô nàng có thực sự nhận được chiếc tủ lạnh như mong muốn hay sẽ phải trả giá vì quá nhẹ dạ?

Liệu cô Hiền có trở thành đối thủ tình cảm của Hạnh trong mối quan hệ với Toản? Khi hai con đã dành nhiều thiện cảm cho người phụ nữ này, liệu chú Toản có mở lòng để đón nhận một mối quan hệ mới?

Tập 20 Căn nhà không mái che lên sóng 20h00 ngày 24/11 trên VTV3.