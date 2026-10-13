'Căn nhà không mái che' tập 2: Hạnh bán số vàng phòng thân để cứu chồng

Trong tập 2 Căn nhà không mái che lên sóng tối nay, 13/10, Hạnh (Huyền Lizzie) khoe với Thơ (Thu Hà Ceri) số vàng mà mẹ đã cho cô trước khi lấy chồng vẫn giấu kỹ lâu nay.

Hạnh tính sau này sẽ dùng số vàng làm của hồi môn cho Thơ khi con gái đi lấy chồng nhưng giờ vì chồng mà không giữ được nữa. Cô cần dùng số vàng để đổi lấy tự do. Thơ tuyên bố sẽ không bao giờ lấy chồng mà ở nhà với mẹ. Hạnh nói lúc bằng tuổi Thơ cô cũng nói như vậy. Nhưng khi gặp Bình (Doãn Quốc Đam), mẹ có ngăn cản thế nào cô cũng không nghe mà lấy Bình.

Ở diễn biến khác, Bình đã quyết tâm ra đi và điều này khiến cậu bé Khang (Minh xíu) rất buồn. Hạnh và Thơ ngồi lặng lẽ chứng kiến màn chia tay xúc động của hai bố con Bình - Khang. Ngày hai bố mẹ ra toà ly hôn, cả Thơ và Khang đều khóc nhưng cô chị vẫn hùng hồn tuyên bố với em trai "không buồn tí nào".

Thơ nói: "Vì bố mình có giống bố người ta đâu. Cho nên chị cũng không giống con người ta. Với chị, mẹ và Khang béo là quan trọng nhất. Sức khoẻ, sự an toàn của mẹ là ưu tiên hàng đầu. Em cứ yêu bố, cứ nhớ bố nhưng mà đừng để mẹ buồn, nhớ chưa?".

Hạnh và Bình sẽ ly hôn trong hoà bình? Diễn biến chi tiết Căn nhà không mái che tập 2 lên sóng vào 20h tối nay trên VTV3.