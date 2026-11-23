Trong tập 19 Căn nhà không mái che lên sóng tối 23/11, chứng kiến bé Khang (Minh Xíu) quyến luyến không nỡ rời xa gia đình hàng xóm, Hùng (Nam Việt) liền nảy ra một ý tưởng táo bạo: cách duy nhất để bố con Toản (Duy Hưng) không phải dọn đi chính là để Toản cưới Hạnh (Huyền Lizzie).

Toản chúc Hạnh tìm được chỗ dựa.

Nghe câu nói buột miệng của Hùng, Thơ (Thu Hà Ceri) lập tức đuổi khéo Khang ra ngoài rồi quay sang dằn mặt cậu bạn vì ăn nói lung tung. Tuy nhiên, Hùng vẫn giữ nguyên quan điểm và phân tích thực tế: năm sau Thơ sẽ lên thành phố học đại học, chẳng lẽ lại để mẹ lủi thủi một mình ở quê, nếu có người đàn ông tử tế như Toản làm điểm tựa chẳng phải tốt hơn sao. Suy nghĩ thấu đáo của Hùng cũng nhanh chóng nhận được sự đồng tình từ lớp trưởng Sơn (Sơn Tùng).

Ở một diễn biến khác, Toản chính thức gửi lời cảm ơn sâu sắc tới mẹ con Hạnh trước giờ chuyển đi vì suốt thời gian qua đã cưu mang, chịu nhiều phiền toái từ gia đình anh. Trước lúc rời đi, Toản chúc Thơ học giỏi và mong Hạnh sớm tìm được một chỗ dựa vững vàng để cuộc sống bớt phần vất vả.

Đáp lại tấm chân tình ấy, Hạnh cũng nhắn nhủ: "Tôi cũng chúc anh đi đường khỏe mạnh, bình an, sớm trả hết nợ để còn lo cho các cháu". Quan sát cuộc trò chuyện, em vợ của Toản tinh ý nhận ra ánh mắt bối rối và tình cảm đặc biệt mà cả hai đang âm thầm dành cho nhau.

Trong khi đó, những người lắm lời ở chợ vẫn chưa chịu buông tha, tiếp tục bàn tán xôn xao và thêu dệt chuyện tình cảm giữa Hạnh và Toản dù anh đã dọn đi nơi khác. Chứng kiến cảnh Hạnh bị bôi nhọ danh dự, Toản không ngần ngại đứng ra dằn mặt người phụ nữ chuyên đưa chuyện ngay trước mặt Hạnh và đông đảo bà con tiểu thương ở chợ.

Hạnh có nhận ra tình cảm thực sự của mình sau khi Toản rời đi? Diễn biến chi tiết của Căn nhà không mái che tập 19 sẽ lên sóng lúc 20h tối nay trên kênh VTV3.