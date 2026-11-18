Ở tập 18 Căn nhà không mái che lên sóng tối 18/11, Toản (Duy Hưng) quyết định mang chiếc áo mới mua đến chợ để tặng Hạnh (Huyền Lizzie). Tuy nhiên, khi anh còn ngập ngừng chưa biết trao món quà thế nào, bé Khang (Minh Xíu) bất ngờ xuất hiện.

Toản lặng lẽ giấu món quà chưa kịp tặng cho Hạnh.

Cậu bé hào hứng khoe chiếc áo mới, đồng thời kể rằng chiếc áo đẹp mà mẹ yêu thích trước đó đã bị người khác mua mất. Khang còn hứa sau này lớn lên sẽ kiếm thật nhiều tiền để mua quần áo đẹp cho mẹ.

Chứng kiến tình cảm của hai mẹ con, Toản vừa xúc động vừa bối rối. Anh đành lặng lẽ giấu món quà, chưa tìm được cơ hội tặng Hạnh.

Ở diễn biến khác, Hùng (Nam Việt), Thơ (Thu Hà Ceri) và Sơn (Sơn Tùng) đang ngồi trong lớp thì Hùng nhận được thư tay từ một người hâm mộ. Trước sự tò mò của hai người bạn, Hùng tỏ ra tự tin, khẳng định mình có thể đoán chính xác nội dung lá thư và người gửi chắc chắn sẽ kết thúc bằng lời đề nghị hẹn hò.

Thơ và Sơn bán tín bán nghi nên mở thư ra kiểm chứng. Cả hai bất ngờ khi nội dung đúng như dự đoán của Hùng. Được dịp thể hiện bản thân, Hùng tự hào cho rằng mình chỉ thua kém Thơ và Sơn ở chuyện học hành, còn những mặt khác đều vượt trội.

Cũng trong tập 18, mâu thuẫn giữa Hạnh và gia đình chồng cũ tiếp tục bị đẩy lên cao trào. Em gái Bình (Doãn Quốc Đam) bất ngờ đưa người đến nhà Hạnh, có hành động đập phá đồ đạc khiến những người có mặt không khỏi bức xúc.

Chứng kiến sự việc, Thơ lên tiếng phản đối và dọa gọi công an. Tuy nhiên, thay vì nhận ra hành vi sai trái, một người cô trong gia đình lại quay sang trách móc, cho rằng Thơ thiếu lễ phép, không được mẹ dạy bảo đến nơi đến chốn.

Tình hình càng căng thẳng khi Hạnh và Toản vừa trở về. Bình tiếp tục có những lời lẽ xúc phạm, dùng từ ngữ nặng nề để công kích Hạnh và Toản.

Toản tức giận khi Hạnh bị em chồng cũ xúc phạm.

Không chấp nhận cách hành xử này, Toản lập tức phản ứng gay gắt, yêu cầu người phụ nữ chấm dứt những lời lăng mạ. Hạnh phải đứng ra can thiệp để ngăn Toản mất kiểm soát. Sau đó, anh đưa các con rời khỏi nơi xảy ra tranh cãi và dặn Hạnh liên lạc với mình ngay khi có chuyện bất thường.

Những diễn biến mới khiến mối quan hệ giữa Toản và Hạnh tiếp tục nhận được sự quan tâm của khán giả. Sau khi ra mặt bảo vệ Hạnh, Toản sẽ có bước tiến nào trong tình cảm? Hạnh sẽ giải quyết những rắc rối với gia đình Bình ra sao?

Tập 18 Căn nhà không mái che sẽ lên sóng 20h00 tối 18/11 trên VTV3.