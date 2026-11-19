Toản làm chứng, giúp bố Hùng thoát khỏi nghi vấn có con riêng

Trong trích đoạn giới thiệu tập 17 Căn nhà không mái che, câu chuyện về mối quan hệ giữa ông Cường (Thanh Tùng) và Nguyệt tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý. Tại bệnh viện, Nguyệt một mực khẳng định bé An là con của ông Cường và cho biết mình sinh con vào ngày 20/10, cách đây 3 năm.

Tuy nhiên, lời nói của Nguyệt bất ngờ bị Toản (Duy Hưng) phản bác. Anh nhớ rất rõ thời điểm đưa người phụ nữ này đến bệnh viện sinh con, bởi đó cũng là ngày xảy ra biến cố đau lòng trong gia đình mình.

Toản khẳng định sau khi đưa Nguyệt đến bệnh viện, anh quay về thì vợ đang trong tình trạng nguy kịch. Vợ anh đã qua đời hơn 4 năm, vì vậy đứa trẻ không thể mới chỉ 3 tuổi như lời Nguyệt nói.

Lời làm chứng của Toản trở thành tình tiết quan trọng, khiến câu chuyện về thân thế bé An xuất hiện mâu thuẫn lớn. Những thông tin này cũng góp phần giúp ông Cường thoát khỏi nghi vấn bị ép nhận đứa trẻ không phải con mình.

Sau sự việc, ông Cường trở về nhà và bất ngờ vào bếp chuẩn bị món trứng ngải cứu cho cả gia đình. Hành động hiếm thấy của ông khiến vợ con ngạc nhiên, bữa cơm cũng trở nên vui vẻ hơn với những câu nói đùa của các thành viên.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa ông Cường và Hùng (Nam Việt) vẫn chưa thực sự được hàn gắn. Dù bố chủ động quan tâm, gắp thức ăn cho con, Hùng vẫn giữ khoảng cách và lấy lý do sắp muộn giờ học để rời khỏi bàn ăn.

Toản âm thầm mua áo tặng Hạnh, chuyện tình cảm có bước tiến mới?

Ở diễn biến khác, mối quan hệ giữa Toản và Hạnh (Huyền Lizzie) tiếp tục có những chuyển biến đáng chú ý.

Trong lúc ghé một cửa hàng quần áo, Hạnh nhìn thấy chiếc áo hoa mà mình rất thích. Tuy nhiên, sau khi hỏi giá, cô đành đặt lại vì cảm thấy món đồ hơi đắt so với khả năng chi tiêu.

Tình cờ đi giao hàng ngang qua, Toản bước vào cửa hàng và được người bán kể lại chuyện Hạnh vừa xem chiếc áo nhưng tiếc tiền nên không mua. Biết đây là món đồ cô yêu thích, Toản lập tức quyết định mua và nhờ người bán gói cẩn thận.

Hành động âm thầm của Toản cho thấy anh ngày càng quan tâm đến Hạnh, dù chưa trực tiếp bày tỏ tình cảm. Sau những mất mát trong quá khứ, người đàn ông từng khép lòng dường như đang dần tìm lại niềm vui và sự gắn bó với những người xung quanh.

Trước đó, hai con của Toản cũng ngày càng thân thiết với Hạnh cùng các con cô. Sự gần gũi giữa hai gia đình khiến khán giả kỳ vọng mối quan hệ của Toản và Hạnh sẽ có thêm bước tiến.

Liệu Hạnh có bất ngờ khi nhận được món quà từ Toản? Hùng có thể bỏ qua những hiểu lầm để hàn gắn tình cảm với bố?

Nguồn: VFC

Những diễn biến tiếp theo sẽ được hé lộ trong tập 17 Căn nhà không mái che, phát sóng lúc 20h ngày 17/11 trên VTV3.