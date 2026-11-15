Căn nhà không mái che tập 15: Toản công khai bênh vực Hạnh giữa chợ, tuyên bố cứng rắn khi con trai bị bắt nạt

Trong những diễn biến được hé lộ của tập 15 "Căn nhà không mái che", mối quan hệ giữa Toản và Hạnh có dấu hiệu dịu lại sau cuộc tranh cãi căng thẳng trước đó. Trải qua một đêm mưa, chứng kiến cảnh nhà dột, Toản nhận ra mình đã cư xử không đúng với người hàng xóm.

Anh chủ động tìm gặp Hạnh để nói lời xin lỗi. Tuy nhiên, khi Toản nhắc đến trận mưa đêm trước, Hạnh lại tưởng anh tiếp tục trách móc chuyện cô không sang giúp bố con anh như những lần trước.

Toản vội giải thích rằng nhà mình thực sự bị dột và thừa nhận đã có lời nói, hành động không phải với Hạnh. Dù chấp nhận lời xin lỗi, Hạnh vẫn giữ thái độ khá lạnh nhạt, cho thấy những tổn thương từ cuộc tranh cãi trước đó chưa thể lập tức xóa bỏ.

Toản công khai bảo vệ Hạnh, nổi giận vì con trai bị đánh

Không chỉ chủ động hòa giải, Toản còn đứng ra giải thích cho Hạnh trước những lời bàn tán tại khu chợ. Anh khẳng định việc Hạnh đi họp phụ huynh thay mình là do anh chủ động nhờ cậy vì bận công việc, chứ không phải như những lời đồn đoán.

Toản cũng thể hiện sự tin tưởng đối với Hạnh, khẳng định bản thân chỉ nhờ người mà anh cho là đàng hoàng, tử tế. Hành động này phần nào cho thấy sự thay đổi của người đàn ông vốn cục mịch, thường khó bày tỏ cảm xúc.

Tuy nhiên, không khí nhanh chóng trở nên căng thẳng khi Toản đối diện với một phụ huynh có con xảy ra xô xát với Triết. Người phụ nữ cho rằng Triết đã đánh con mình đến tím mặt, đồng thời nhắc đến hậu quả có thể xảy ra nếu không được can ngăn.

Trước lời trách móc, Toản phản ứng gay gắt. Anh khẳng định nếu con trai làm sai, bản thân sẽ có trách nhiệm dạy dỗ. Ngược lại, nếu Triết không phải người gây sự mà bị bắt nạt, anh sẽ không để yên.

Phản ứng quyết liệt của Toản khiến cuộc đối thoại trở nên căng thẳng, đồng thời cho thấy anh luôn đặt việc bảo vệ các con lên hàng đầu.

Triết bật khóc khi được bố thấu hiểu

Ở một phân cảnh khác, Toản có cuộc trò chuyện riêng với con trai sau vụ xô xát. Nhìn gương mặt Triết sưng tấy, anh vừa xót xa vừa trách con không biết bảo vệ bản thân khi bị bạn đánh.

Tuy nhiên, Toản hiểu Triết vốn không phải đứa trẻ thích gây gổ. Anh hỏi con có phải chỉ khi bị đẩy đến giới hạn chịu đựng, cậu mới phản ứng bằng cách đánh trả. Khi nghe con xác nhận, Toản quyết định dạy Triết một số kỹ năng tự vệ để cậu có thể tự bảo vệ mình trong những tình huống cần thiết.

Sự quan tâm và thấu hiểu của bố khiến Triết xúc động, bật khóc rồi ôm chầm lấy Toản.

Những diễn biến mới cho thấy Toản đang dần thay đổi trong cách thể hiện tình cảm, không chỉ với các con mà còn với Hạnh. Tuy nhiên, liệu lời xin lỗi và hành động bảo vệ danh dự cho Hạnh có đủ để cô nguôi giận, mở lòng trở lại?

Tập 15 "Căn nhà không mái che" dự kiến phát sóng lúc 20h ngày 11/11 trên kênh VTV3.