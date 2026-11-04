Căn nhà không mái che tập 12: Toản nổi giận khi con gái mất tích giữa đêm

Trong tập 12 phim “Căn nhà không mái che” lên sóng tối 4/11, Triết (Phú Quý) và Khang (Minh Xíu) đã hóa giải mâu thuẫn sau vụ Khang vô tình ăn mất mâm cơm cúng giỗ mẹ của hai anh em Triết - Mai. Trước đó, sự việc này khiến Triết và Mai rất tức giận, còn Khang ngơ ngác không hiểu mình đã gây ra chuyện gì.

Triết làm lành với Khang, Tươi tiếp tục bày tỏ tình cảm với Toản trong tập 12 “Căn nhà không mái che”.

Việc hai cậu bé làm hòa được xem là tín hiệu tích cực trong những ngày đầu hai gia đình sống chung. Tuy nhiên, những rắc rối mới nhanh chóng xuất hiện.

Ở diễn biến khác, trong buổi tiệc chia tay, Tươi (Trang Moon) được mọi người nhắc đến vì đã nhiệt tình đứng ra lo liệu mọi thứ. Một người trong nhóm lái xe đề nghị Toản (Duy Hưng) thay mặt anh em nâng ly cảm ơn cô.

Tươi dường như không muốn bỏ lỡ cơ hội bày tỏ tình cảm với Toản. Cô lên tiếng phân trần: “Không, không, không! Cái ly cuối cơ mà, tình cảm của riêng em với anh Toản mà”.

Trước sự chủ động của Tươi, Toản đáp lại bằng giọng điệu bông đùa, tiếp tục nâng chén cùng cô. Những lời nói của Tươi cho thấy cô vẫn dành nhiều tình cảm cho người đàn ông góa vợ. Tuy nhiên, thái độ của Toản vẫn khiến khán giả tò mò về khả năng anh đón nhận tình cảm này.

Tuy nhiên, không khí vui vẻ nhanh chóng chuyển sang căng thẳng khi Toản phát hiện Triết trở về một mình giữa đêm. Khi bố hỏi Mai đâu, cậu bé bật khóc, thú nhận đã để lạc mất em gái.

Toản (Duy Hưng) tức giận khi biết con trai để lạc mất em gái giữa đêm.

Triết kể rằng trước đó đã bảo Mai đứng đợi ở ngã ba để mình đi hỏi đường. Khi quay lại, cậu không còn thấy em đâu. Nghe con trai kể lại sự việc, Toản tức giận trách mắng: “Có xứng đáng làm anh không hả? Để lạc em ở đâu?”. Sau đó, anh lập tức yêu cầu Triết khẩn trương đi tìm em gái.

Trong khi đó, Hạnh cũng đứng ngồi không yên. Khi Hảo hỏi thăm tình hình, cô rơm rớm nước mắt cho biết Toản vừa gọi điện báo mới tìm thấy Triết, còn Mai vẫn chưa rõ tung tích.

Việc Mai bất ngờ mất tích khiến những người xung quanh không khỏi lo lắng. Liệu Toản, Hạnh và mọi người có thể tìm thấy Mai an toàn?

Tập 12 “Căn nhà không mái che” sẽ lên sóng lúc 20h ngày 4/11 trên VTV3.