Căn nhà không mái che tập 10: Hạnh đề nghị Toản đưa các con về sống chung

Trong tập 10 Căn nhà không mái chelên sóng tối 2/11, Hạnh (Huyền Lizzie) chủ động tìm gặp Toản (Duy Hưng) để nói về chuyện chỗ ở của bố con anh. Sau khi suy nghĩ kỹ, cô khuyên Toản đừng bán đất cho người nuôi rắn.

“Nếu bố con cần nhà để ở, cứ sang nhà tôi. Tôi sẽ làm vách ngăn cho nhà anh. Thế có được không ạ?”, Hạnh nói. Đề nghị bất ngờ của cô khiến Toản im lặng, nhìn các con nhưng chưa đưa ra câu trả lời.

Hạnh đề nghị bố con Toản dọn sang ở chung nếu chưa tìm được chỗ ở trong tập 10 “Căn nhà không mái che”.

Ở diễn biến khác, Toản cùng các con chuyển đồ bằng xe tải đến nơi ở mới. Mai hỏi bố liệu mẹ có biết đường sang nhà mới hay không, còn Triết nhắc bố phải giữ khoảng cách khi chuyển đến nhà Hạnh. Những lời trêu chọc của các con khiến Toản bật cười. “Anh làm như ai cũng thích bố anh ấy. Vâng, tôi biết rồi”, Toản nói. Câu chuyện trên xe cho thấy các con cũng quan tâm đến chuyện tình cảm và mối quan hệ giữa bố với Hạnh.

Trên đường đi, Toản bất ngờ phải phanh gấp khi Tươi (Trang Moon) đi xe đạp cắt ngang đầu xe. “Chán đời à mà đâm đầu vào ô tô? Không phanh kịp thì làm sao?”. Tươi đáp lại bằng câu nói nửa đùa nửa thật: “Thì ngã! Ngã vỡ tim anh!”.

Biết ba bố con Toản đang chuyển nhà, cô liên tục hỏi han về nơi ở mới, thậm chí ngạc nhiên khi biết họ đã tìm được chỗ ở. Trước sự tò mò của Tươi, Toản tỏ ra không mấy hào hứng, thẳng thắn hỏi lại: “Tôi phải báo cáo với cô à?”. Tươi vốn có tình cảm với Toản, vì vậy sự xuất hiện bất ngờ của cô có thể khiến cuộc sống của ba bố con anh thêm nhiều tình huống khó xử.

Trên đường chuyển nhà, ba bố con Toản gặp Tươi.

Cũng trong tập 10, mẹ và bà của Hùng (Nam Việt) bàn luận về chuyện học hành của cậu. Bà tỏ ra lạc quan khi cho rằng cháu mình vẫn đang được lên lớp, từ lớp 10 lên lớp 11 là điều đáng mừng. Tuy nhiên, mẹ Hùng không giấu được sự lo lắng khi so sánh con mình với những người khác.

Không đồng tình với cách mẹ đánh giá thấp mình, Hùng lên tiếng phản bác: “Sao mẹ cứ phải đánh giá cao người ngoài rồi hạ thấp người nhà thế?”. Cậu khẳng định sẽ cố gắng để gia đình tự hào. Trước những lời hứa của con trai, người mẹ vừa xúc động vừa mong Hùng chỉ cần học tốt, sống tốt đã là điều đáng quý.

Thế nhưng, ngay sau cuộc trò chuyện, Hùng nhận được tin nhắn với nội dung: “Rằm tháng này làm trận độ nhé”. Liệu Hùng có đang bị bạn bè rủ rê tham gia cá cược, và chuyện này sẽ ảnh hưởng thế nào đến lời hứa với gia đình?

Tập 10 Căn nhà không mái che lên sóng lúc 20h ngày 2/11 trên VTV3.