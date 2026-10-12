'Căn nhà không mái che' tập 1: Hạnh từ chối bán nhà trả nợ cho chồng

Người chồng cờ bạc của Hạnh tiếp tục gây căng thẳng trong gia đình ở tập 1 phim "Căn nhà không mái che". Ảnh: NSX

Sau Mùa hè năm ấy, bộ phim Căn nhà không mái che đưa khán giả đến với câu chuyện về những con người bình dị, phải vật lộn với gánh nặng cơm áo và những tổn thương trong gia đình.

Nhân vật trung tâm là Hạnh, người phụ nữ bán rau, chăm chỉ làm lụng để nuôi các con nhưng cuộc sống luôn bị đe dọa bởi người chồng cờ bạc, thường xuyên sử dụng bạo lực.

Ngay trong tập đầu tiên, bộ phim khắc họa hai thái cực trong cuộc sống của Hạnh: niềm vui khi con gái đạt thành tích học tập và nỗi đau từ cuộc hôn nhân nhiều bất hạnh.

Khi biết con gái Thơ (Thu Hà Ceri) được lựa chọn tham gia kỳ thi học sinh giỏi, Hạnh không giấu được niềm vui. Thơ thừa nhận bản thân chưa đủ tự tin nên chưa dám chia sẻ tin này với mẹ.

Động viên con, Hạnh khẳng định việc học phải được ưu tiên hàng đầu. Cô muốn Thơ tập trung ôn luyện, không phải lo chuyện nhà cửa, vườn tược hay chăm sóc đàn lợn. Dù kinh tế khó khăn, Hạnh vẫn sẵn sàng dành tiền mua sách vở để con có điều kiện học tập tốt hơn.

Tuy nhiên, đằng sau sự quan tâm của người mẹ là những tổn thương mà Thơ phải chứng kiến từ nhỏ.

Trong cuộc trò chuyện với bạn, Thơ bộc bạch nỗi đau khi chứng kiến bố đánh mẹ đến mức bị thương nặng. Cô thậm chí mong bố mẹ ly hôn để mẹ không phải tiếp tục chịu đựng bạo lực.

“Tớ thà để bố mẹ ly hôn còn hơn để bố đánh mẹ thêm lần nữa”, Thơ nói.

Lời tâm sự cho thấy cuộc hôn nhân bất hạnh không chỉ khiến Hạnh đau khổ mà còn để lại những ảnh hưởng sâu sắc đối với các con.

Mâu thuẫn tiếp tục bị đẩy lên cao khi người chồng tìm về sau trận hành hung vợ, một lần nữa cầu xin Hạnh giúp trả khoản nợ cờ bạc.

Anh ta viện đến tình nghĩa vợ chồng và các con, đồng thời hứa đây sẽ là lần cuối cùng sa vào cờ bạc. Tuy nhiên, những lời hứa quen thuộc không còn khiến Hạnh mềm lòng.

Đối diện người chồng từng đánh mình suýt mất mạng, Hạnh đau đớn nhắc lại những năm tháng bị lừa dối và chịu đựng.

“Lúc anh đánh tôi suýt chết, anh có nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng không? Có nghĩ là các con của anh nhìn vào không?”, cô chất vấn.

Hạnh ôm con gái Thơ trong nước mắt khi những bất hạnh gia đình liên tiếp ập đến. Ảnh: NSX

Đặc biệt, khi chồng muốn bán nốt căn nhà do bố mẹ cô để lại để giải quyết nợ nần, Hạnh kiên quyết từ chối. Với cô, đó không chỉ là tài sản cuối cùng mà còn là nơi nương tựa của mẹ con cô.

Quyết định của Hạnh đánh dấu bước chuyển trong tâm lý nhân vật, từ cam chịu sang chủ động bảo vệ bản thân và các con.

Bên cạnh câu chuyện của Hạnh, bộ phim còn giới thiệu Toản (Duy Hưng), người đàn ông làm nghề lái xe, góa vợ và một mình nuôi hai con. Sau này, cuộc đời của Hạnh và Toản sẽ có những giao điểm, mở ra hành trình tìm kiếm hạnh phúc mới nhưng cũng đầy thử thách khi hai gia đình phải học cách hòa hợp.