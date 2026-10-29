Căn Nhà Không Mái Che có khoảnh khắc tương đồng Hạ Cánh Nơi Anh nhưng mà lạ lắm

Thời gian này, Căn Nhà Không Mái Che là cái tên được chú ý nhất trên khung phim giờ vàng VTV. Xem phim, ai cũng thương cho Hạnh khi cô chịu quá nhiều khổ sở, liên tục bị số phận đẩy đến đường cùng. Chồng nghiện trò đỏ đen để lại món nợ lớn, chăm chỉ làm lụng cỡ nào cũng chẳng thể trả hết được khoản vay, bị chủ nợ đòi ráo riết… Mãi đến khi quen Toản - người tài xế lái xe đường dài thì cuộc sống của Hạnh bớt dần khó khăn khi cô được Toản nhiệt tình giúp đỡ, và sau đó hai người dần nảy sinh tình cảm.

Trên trang cá nhân, Huyền Lizzie mới chia sẻ loạt ảnh ngồi chung xe đạp với Duy Hưng để quay phim. Nữ diễn viên không biết đi kiểu xe có gióng ngang như thế này và Duy Hưng đã phải dạy cô cách lên xe, cách điều khiển. Bởi trên phim, Huyền Lizzie có rất nhiều cảnh đạp xe.

Khán giả cũng nhận ra cảnh Huyền Lizzie và Duy Hưng ngồi trên xe đạp rất giống với khoảnh khắc kinh điển trong Hạ Cánh Nơi Anh. Cũng xe đạp gióng ngang, cũng nữ chính nhỏ bé ngồi trên gióng còn nam chính ở phía sau. Nhưng nếu như Son Ye Jin và Hyun Bin đầy vẻ lãng mạn thì Huyền Lizzie và Duy Hưng lại đầy vui vẻ nhí nhố ở hậu trường.

Dù là lần đầu hợp tác, hai diễn viên chính của Căn Nhà Không Mái Che lại nhanh chóng ăn ý. Vẻ mạnh mẽ, rắn rỏi của Duy Hưng đã bổ sung hoàn hảo cho hình ảnh dịu dàng, cam chịu của Huyền Lizzie, khiến khán giả chỉ mong hai nhân vật Hạnh và Toản sớm về chung một nhà.

Căn Nhà Không Mái Che cũng gây chú ý khi chọn đề tài thú vị, ít thấy trên phim giờ vàng VTV. Đó là mối quan hệ của hai người trưởng thành độc thân nhưng lại là bố mẹ đơn thân, nên tình cảm giữa họ không lãng mạn màu hồng mà rất thực tế, kéo theo rất nhiều lo lắng. Chưa kể Hạnh và Toản đều cần lo cho con cái trước khi nghĩ đến hạnh phúc riêng của mình.