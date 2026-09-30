Căn nhà bề thế ở quê của Võ Tấn Phát

Trên mạng xã hội, Võ Tấn Phát gần đây tạo được sự chú ý khi xuất hiện trong nhiều hình ảnh khác nhau. Nam diễn viên không bó hẹp mình trong những vai trò quen thuộc của một nghệ sĩ mà liên tục tìm đến các công việc đời thường để trải nghiệm và ghi lại hành trình ấy qua một series riêng. Cũng từ đây, hình ảnh Võ Tấn Phát thử sức với hết nghề này đến nghề khác trở thành chủ đề được khán giả bàn luận.

Series mỗi ngày một nghề nghiệp của Võ Tấn Phát nhận được sự quan tâm và phản hồi tích cực của khán giả.

Nếu sự nghiệp nghệ thuật giúp Võ Tấn Phát đến gần công chúng thì những trải nghiệm ngoài sân khấu lại cho anh cơ hội tiếp xúc với nhiều công việc và cuộc sống của những người lao động. Mỗi lần xuất hiện với một công việc mới, nam diễn viên lại mang đến một màu sắc khác, tạo cảm giác như anh luôn có thêm một “nghề tay trái”.

Diễn viên Võ Tấn Phát.

Ở tuổi 30, Võ Tấn Phát cũng có một dấu mốc riêng đáng nhớ khi hoàn thành căn nhà dành tặng ba mẹ tại khu dân cư xã Hựu Thành, huyện Trà Ôn (cũ), TP. Vĩnh Long. Với một người trưởng thành từ gia đình thuần nông, việc có thể tự tay xây dựng một mái ấm khang trang cho cha mẹ được xem là thành quả có ý nghĩa đặc biệt.

Võ Tấn Phát khoe căn biệt thự bên cạnh ba mẹ.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nam diễn viên cho biết quan niệm của anh về công việc cũng có sự thay đổi. Khi phía sau đã có ê-kíp hỗ trợ, Võ Tấn Phát không còn xem mức thù lao là yếu tố được đặt lên hàng đầu. Điều anh quan tâm hơn là chất lượng và dấu ấn của từng nhân vật. Nam diễn viên từng quan niệm những vai diễn chính là “tài sản” quan trọng nhất của một người làm nghề.

Căn biệt thự của Võ Tấn Phát hiện Vĩnh Long không chỉ sang trọng, hiện đại mà còn có khuôn viên sân vườn rất rộng rãi.

Dù công việc ngày càng bận rộn, quê nhà vẫn là nơi Võ Tấn Phát tìm về mỗi khi cần nghỉ ngơi. Với anh, một bữa cơm do mẹ nấu, khoảng thời gian cùng ba chăm sóc cây cối hay những khoảnh khắc bình thường bên gia đình đều có giá trị riêng. Càng trưởng thành, nam diễn viên càng nhận ra những điều giản dị ấy giúp mình cân bằng sau guồng quay công việc.

Căn nhà thuở chưa hoàn thành nhưng khi lên đèn đã sáng rực một góc đường.

Phía sau hình ảnh năng động hiện tại là một chặng đường khá đặc biệt. Võ Tấn Phát lớn lên tại Vĩnh Long trong một gia đình làm nông. Những năm tháng tuổi thơ của anh gắn với ruộng vườn, công việc gia đình và cuộc sống giản dị ở quê. Không có người thân hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, anh từng xem sân khấu hay phim ảnh như một thế giới chỉ có thể nhìn thấy qua tivi.

Bên trong căn nhà của Võ Tấn Phát.

Thế nhưng, mong muốn trở thành diễn viên lại xuất hiện khá sớm. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Võ Tấn Phát đã quyết định đăng ký thi vào Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Trong trường, anh gần như là người duy nhất lựa chọn hướng đi này. Vì chỉ có một học sinh đăng ký, nam diễn viên phải tự chuẩn bị hồ sơ, hoàn thành các thủ tục cần thiết rồi một mình rời quê lên thành phố dự thi.

Cuộc sống nơi đô thị những ngày đầu cũng không hề dễ dàng. Để có tiền trang trải việc học và sinh hoạt, Võ Tấn Phát vừa đến trường vừa làm thêm nhiều công việc khác nhau. Những trải nghiệm khi ấy giúp anh hiểu hơn về cuộc sống mưu sinh và cũng trở thành vốn sống đáng giá trong quá trình làm nghề sau này.

Mới nhất, Võ Tấn Phát đảm nhận vai nam chính trong phim điện ảnh Lên Hương.

Năm 2017 đánh dấu bước chuyển quan trọng khi Võ Tấn Phát giành ngôi vị quán quân Cười Xuyên Việt. Thành tích này giúp tên tuổi của anh được biết đến rộng rãi hơn, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Từ sân khấu, anh dần xuất hiện thường xuyên trong các chương trình truyền hình, gameshow và sau đó mở rộng sang điện ảnh.

Hiện tại, Võ Tấn Phát tiếp tục được chú ý khi đảm nhận vai nam chính trong Lên Hương. Bộ phim điện ảnh này đang nhận được sự quan tâm của khán giả tại phòng vé, qua đó giúp nam diễn viên có thêm một dấu ấn mới trên màn ảnh rộng.