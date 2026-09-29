Cần nghiên cứu đồng bộ quy định về tố tụng điện tử

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: HÀ AN)

Trong quá trình triển khai, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học đã phối hợp chặt chẽ các đơn vị trong hệ thống Tòa án, các bộ, ngành và các cơ quan, tổ chức có liên quan để rà soát, tổng hợp và hoàn thiện kết quả. Trước khi chốt Báo cáo chính thức, từng đơn vị cần tiếp tục rà soát các vấn đề thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, nhất là những nội dung còn có ý kiến khác nhau hoặc cần tiếp tục làm rõ.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung trao đổi về kết quả rà soát, phương án xử lý đối với một số văn bản quy phạm pháp luật và lộ trình sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các văn bản không còn phù hợp, đồng thời rà soát sự thống nhất giữa phần thuyết minh của Báo cáo và các phụ lục kèm theo.

Đối với nhóm vấn đề về tố tụng, nhiều đại biểu đề nghị tiếp tục nghiên cứu đồng bộ giữa tố tụng dân sự và tố tụng hành chính, đặc biệt là các nội dung liên quan tố tụng điện tử.

Thực tiễn triển khai dịch vụ công trực tuyến, nộp đơn khởi kiện trực tuyến, xác thực điện tử và yêu cầu về chữ ký số đang đặt ra yêu cầu rà soát kỹ các quy định hiện hành, vừa bảo đảm tính xác thực, toàn vẹn của dữ liệu, vừa tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện thủ tục tố tụng bằng phương thức điện tử.

Về lộ trình xử lý văn bản sau tổng rà soát, các đại biểu đề nghị điều chỉnh lộ trình xử lý một số văn bản để phù hợp với tiến độ xây dựng pháp luật, bảo đảm tính khả thi và hạn chế khoảng trống pháp lý. Trong đó, lộ trình xử lý đối với một số văn bản liên tịch có lộ trình xử lý dài cũng được đề nghị tiếp tục rà soát, rút ngắn cho phù hợp yêu cầu thi hành các luật mới.

Một số ý kiến đề nghị tiếp tục rà soát để hạn chế trùng lặp, làm rõ căn cứ pháp lý, tình hình tổ chức thực hiện và kết quả rà soát. Đồng thời, bảo đảm phương án xử lý từng văn bản được phản ánh đầy đủ, thống nhất giữa nội dung Báo cáo và các phụ lục.

Trên cơ sở kết quả cuộc họp, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học sẽ tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Báo cáo và các phụ lục kèm theo, bảo đảm số liệu chính xác, nội dung thống nhất, xác định rõ phương án và lộ trình xử lý đối với từng văn bản để hoàn thiện Báo cáo chính thức kết quả thực hiện nhiệm vụ tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong ngành tòa án theo đúng tiến độ đề ra.

Theo tiến độ được điều chỉnh tại Quyết định số 11/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo Báo cáo kết quả tổng rà soát của các cơ quan ở Trung ương phải gửi Bộ Tư pháp cho ý kiến, thẩm định trước ngày 30/9/2026.

Sau khi tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện, báo cáo được gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp trước ngày 3/11/2026, với số liệu cập nhật đến hết ngày 31/10/2026.