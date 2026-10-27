Cần nghiên cứu đa dạng hóa kết nối giữa hai nền kinh tế Việt Nam - Ba Lan

Mục tiêu 6 tỷ kim ngạch là hoàn toàn khả thi

Ngày 26/10/2026, Bộ Công Thương Việt Nam phối hợp với Bộ Phát triển Kinh tế và Công nghệ Ba Lan tổ chức Hội nghị doanh nghiệp Việt Nam - Ba Lan. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Lê Minh Hưng cho biết, trong tổng thể quan hệ hai nước, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư là một trụ cột quan trọng. Ba Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Trung Đông Âu; nhà đầu tư lớn thứ 36 trên tổng số 154 quốc gia và vùng lãnh thổ đang có đầu tư tại Việt Nam. Kim ngạch thương mại song phương duy trì đà tăng trưởng liên tục; năm 2025 đạt gần 4 tỷ USD và tăng 14,8% so với năm 2024; 9 tháng năm 2026 đã đạt gần 3,5 tỷ USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2025.

“Với vai trò vị trí quan trọng của Ba Lan tại Trung - Đông Âu và của Việt Nam tại Đông Nam Á, hai nước có nhiều dư địa, tiềm năng và điều kiện thuận lợi để kết nối thị trường, tăng cường liên kết sản xuất, phát triển chuỗi cung ứng và mở rộng các hoạt động hợp tác đầu tư” - Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định; đồng thời cho rằng, Ba Lan có thế mạnh về dược phẩm, y tế, quốc phòng, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số, nông nghiệp thông minh, đường sắt, đóng tàu và môi trường. Đây đều là những lĩnh vực Việt Nam đang ưu tiên phát triển với nhiều chính sách thuận lợi và ưu đãi.

Trong đó, Việt Nam có năng lực về chế biến, hệ thống cảng biển, nguồn nhân lực dồi dào và mạng lưới 18 hiệp định thương mại tự do với hơn 60 đối tác. “Nếu kết nối tốt, hai nền kinh tế của chúng ta có thể tạo ra những chuỗi sản xuất, chuỗi giá trị có sức cạnh tranh rất cao. Mục tiêu phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương lên 6 tỷ USD mà lãnh đạo hai nước đã thống nhất là hoàn toàn khả thi nếu Chính phủ và doanh nghiệp hai nước cùng quyết tâm hành động” - Thủ tướng Lê Minh Hưng nói.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nhận định, Việt Nam là một trong những nền kinh tế phát triển năng động nhất tại châu Á và là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong những thập kỷ gần đây, Việt Nam đã thực hiện những cải cách ấn tượng, vươn lên thành một trung tâm công nghiệp và xuất khẩu quan trọng.

Thủ tướng Donald Tusk nhấn mạnh vào ba lĩnh vực đặc biệt có triển vọng phát triển giữa của 2 nước, bao gồm ngành công nghiệp dược phẩm và y tế, công nghiệp quốc phòng và các công nghệ có ứng dụng kép; ngành vũ trụ và công nghệ hiện đại. “Ba Lan thực sự có thể là cánh cửa rộng mở cho Việt Nam bước vào toàn bộ thị trường EU” - Thủ tướng Donald Tusk khẳng định.

Cần đa dạng hóa kết nối giữa hai nền kinh tế

Để đưa hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước lên tầm cao mới, tương xứng với khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất một số những định hướng lớn như phối hợp để rà soát kịp thời gỡ các rào cản về thể chế, chính sách, quy định về thủ tục đầu tư, về thủ tục xuất nhập cảnh, về hải quan, về các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn.

Đồng thời cần thúc đẩy kết nối giao thông, vận tải để kết nối thị trường. Theo đó, Thủ tướng đề nghị các cơ quan hữu quan hai nước phối hợp nghiên cứu đa dạng hóa kết nối giữa hai nền kinh tế, từ đường hàng không, đường biển và sớm nghiên cứu khả năng kết nối đường sắt để bổ sung cho tuyến vận tải đường biển Á - Âu truyền thống; tạo thuận lợi cho kết nối thương mại, đầu tư, kinh doanh. Thủ tướng khẳng định, với tinh thần “doanh nghiệp phát triển thì đất nước phát triển”, Chính phủ Việt Nam cam kết luôn hỗ trợ, đồng hành cùng các doanh nghiệp, nhà đầu tư, luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp hai nước hợp tác đầu tư, kinh doanh hiệu quả, ổn định, bền vững lâu dài.

Trước đó, phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng đánh giá, Việt Nam và Ba Lan có nhiều tiềm năng, thế mạnh để bổ trợ cho nhau. Ba Lan là một trong những nền kinh tế năng động của châu Âu, có thế mạnh về công nghiệp, khoa học, công nghệ, logistics và hệ thống phân phối, đồng thời giữ vai trò kết nối quan trọng tại khu vực Trung và Đông Âu.

Trong khi đó, Việt Nam có vị trí chiến lược quan trọng trong khu vực ASEAN, là nền kinh tế năng động, hội nhập sâu rộng và có mạng lưới liên kết kinh tế với nhiều thị trường lớn trên thế giới. Đây là những điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Ba Lan mở rộng hoạt động tại Việt Nam và khu vực ASEAN, đồng thời giúp doanh nghiệp Việt Nam tăng cường sự hiện diện tại Ba Lan và tiếp cận sâu hơn với thị trường Liên minh châu Âu. “Đây là những điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Ba Lan mở rộng hoạt động tại Việt Nam và khu vực ASEAN, đồng thời giúp doanh nghiệp Việt Nam tăng cường sự hiện diện tại Ba Lan và tiếp cận sâu hơn với thị trường Liên minh châu Âu” - Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng nói.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Bộ, ngành, doanh nghiệp hai nước tập trung trao đổi về các lĩnh vực hợp tác tiềm năng như công nghiệp quốc phòng, hàng không, dược phẩm, y tế và công nghiệp vũ trụ. Phía Ba Lan có sự tham gia của đại diện Cơ quan Đầu tư và Thương mại Ba Lan, Tập đoàn Vũ khí Ba Lan, hãng hàng không LOT, Adamed Pharma cùng nhiều doanh nghiệp, tổ chức chuyên ngành. Đại diện các Bộ, ngành Việt Nam cũng chia sẻ triển vọng hợp tác, hướng tới tăng cường kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy đầu tư, chuyển giao công nghệ và triển khai các dự án cụ thể giữa hai nước.