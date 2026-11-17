Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: Như Nguyệt.

Chiều 16/11, Tòa án nhân dân TP Hà Nội xử phạt bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và 187 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.

Theo Hội đồng xét xử, các bị cáo đã xây dựng đường dây lừa đảo đầu tư chứng khoán, ngoại hối không được cấp phép, thao túng việc thắng thua của nhà đầu tư. Đặc biệt, lợi dụng tâm lý sợ mất tiền sau mỗi lần đầu tư để lôi kéo nạn nhân tiếp tục nộp thêm tiền, khiến số tiền bị mất càng lớn, nhiều gia đình kiệt quệ.

"Vụ án là điển hình của tội phạm có tổ chức, mỗi đối tượng là một mắt xích của hành vi phạm tội; hành vi của đối tượng lừa đảo trước tiếp tục là tiền đề cho đối tượng sau tiếp tục lừa đảo... Hành vi của các đối tượng xâm phạm nghiêm trọng về tài sản, sức khỏe của bị hại, an ninh trật tự, an toàn xã hội. Do đó, cần bản án nghiêm minh để đảm bảo răn đe, phòng ngừa chung", Hội đồng xét xử nhận định.

Sau khi xem xét, tòa án xử phạt bị cáo Phó Đức Nam tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 12 năm tù về tội Rửa tiền. Tổng hợp hình phạt bị cáo Nam phải thi hành là chung thân. Cùng tội danh trên, bị cáo Lê Khắc Ngọ lĩnh án tù chung thân.

Còn bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức shark Bình) lĩnh mức án 10 năm tù về tội Rửa tiền. Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt theo hành vi phạm tội.

Về trách nhiệm dân sự, theo nguyên tắc các bị cáo đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì phải liên đới bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên, phần lớn tài sản chiếm đoạt được của các bị hại trong vụ án đều tập trung vào các bị cáo cầm đầu hưởng lợi.

Vì vậy, tòa án xác định tổng số tiền của các bị hại bị chiếm đoạt là hơn 1.531 tỷ đồng. Sau khi đối trừ, bị cáo Phó Đức Nam phải chịu trách nhiệm bồi thường theo tỷ lệ 2/3, tương đương hơn 822 tỷ đồng. Bị cáo Lê Khắc Ngọ phải chịu trách nhiệm với tỷ lệ 1/3, tương đương hơn 510 tỷ đồng. Các bị cáo còn lại phải liên đới bồi thường số tiền còn lại.

Chủ tọa cũng cho biết quá trình xét xử, Hội đồng xét xử đã nhận được đơn của hơn 100 cá nhân đề nghị họ là bị hại của vụ án. Nhưng do giới hạn xét xử, Hội đồng xét xử không thể đưa số người này tham gia tố tụng vì cần phải có thời gian kiểm chứng nội dung mà họ cung cấp. Tòa án đã chuyển đơn của những người này đến Công an TP Hà Nội.

Tòa án đề nghị các nạn nhân bị chiếm đoạt tiền ở các sàn giao dịch khác liên hệ với Công an TP Hà Nội để được bảo vệ quyền lợi.

Thông qua việc giải quyết vụ án này, đại diện Viện Kiểm sát kiến nghị Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức của người dân về việc tham gia mua bán, giao dịch, đầu tư, kinh doanh chứng khoán quốc tế, Forex trên các sàn giao dịch chưa được cấp phép.

Viện Kiểm sát cũng kiến nghị Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các Ngân hàng Thương mại cổ phần rà soát quá trình mở, sử dụng tài khoản ngân hàng của các Công ty trách nhiệm hữu hạn. Cần thường xuyên kiểm tra, việc chấp hành pháp luật trong hoạt động phòng chống rửa tiền của các tổ chức được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

Đặc biệt, đối với việc quản lý tài khoản ngân hàng và trung gian thanh toán, cần nâng cao quy trình xác thực khách hàng (eKYC) khi mở tài khoản ngân hàng trực tuyến; kịp thời phát hiện và ngăn chặn các tài khoản có dấu hiệu bất thường như nhận tiền từ nhiều nguồn, giao dịch tần suất lớn hoặc chuyển tiếp tiền nhanh qua nhiều tài khoản, có dấu hiệu phục vụ cho mục đích rửa tiền hoặc đánh bạc.

Viện Kiểm sát cũng đồng thời kiến nghị các Bộ, ngành, địa phương nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động trên không gian mạng. Ngoài ra, thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố của người dân về các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đồng thời, các bộ, ngành liên quan nghiên cứu xây dựng cơ chế phối hợp nhanh, "khẩn cấp" truy vết dòng tiền, tạm khóa, phong tỏa tài khoản liên quan đến hoạt động phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.