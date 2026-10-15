Can ngăn xô xát, một người bị đâm tử vong ở Quảng Trị

Đinh Xuân Sâm bị khởi tố sau vụ đâm tử vong người can ngăn xô xát ở Quảng Trị. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị

Ngày 15/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Xuân Sâm (SN 1984, trú tại thôn Hỷ Duyệt, xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị) về tội “Giết người”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 11/10, Đinh Xuân Sâm đến quán ăn uống Lương Sơn Bạc, thuộc thôn Hỷ Duyệt, xã Đông Trạch, để uống bia cùng một nhóm người địa phương.

Trong quá trình ăn uống, do có mâu thuẫn từ trước, Sâm và Hoàng Sỹ Nguyên tiếp tục xảy ra tranh cãi. Cùng thời điểm, Nguyễn Duy Đặng cũng có lời qua tiếng lại với Sâm.

Khi nhóm người ra về, Sâm chặn Nguyễn Duy Đặng lại, dẫn đến xô xát giữa hai bên. Phát hiện sự việc, Hoàng Sỹ Nguyên chạy đến can ngăn thì bị Sâm dùng hung khí đâm vào vùng ngực trái.

Mặc dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nạn nhân Hoàng Sỹ Nguyên đã tử vong.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.