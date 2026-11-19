Tuyến đường vào thôn Thạch Bộ (xã Đại Lộc) xuống cấp, lầy lội khi trời mưa, gây khó khăn cho người dân đi lại. Ảnh: T.D

Đại Lộc: Đường xuống cấp, đi lại khó khăn

Tại xã Đại Lộc, người dân thôn Thạch Bộ phản ánh tuyến đường dài hơn 1km dẫn vào khu dân cư đã xuống cấp nghiêm trọng suốt 3 năm qua nhưng chưa được sửa chữa, nâng cấp.

Trong quá trình xây dựng cầu, nhiều phương tiện phục vụ thi công thường xuyên qua lại. Cùng với tác động từ việc nâng cấp các tuyến đường lân cận khiến mặt đường ngày càng hư hỏng, nhiều vị trí sạt lở, cỏ mọc um tùm hai bên.

Theo ghi nhận thực tế, mặt đường xuất hiện nhiều đoạn lồi lõm và vũng nước đọng sau mưa. Vào những ngày mưa, đất đỏ, bùn đất tràn xuống khiến một số đoạn lầy lội, trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt đối với trẻ em và học sinh.

Bà Lê Thị Thu (trú thôn Thạch Bộ) nói, những tuyến đường xuống cấp Nhà nước cần sớm bố trí kinh phí sửa chữa để tạo thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa và cải thiện diện mạo khu dân cư.

Không chỉ hư hỏng mặt đường, tuyến đường vào thôn Thạch Bộ còn chưa có hệ thống điện chiếu sáng, trong khi khu dân cư có hơn 100 hộ sinh sống. Việc thiếu đèn đường làm hạn chế tầm nhìn tại các đoạn nhiều ổ gà, gây nguy hiểm khi lưu thông ban đêm.

Người dân kiến nghị địa phương ưu tiên nâng cấp đoạn kết nối từ thôn Thạch Bộ ra tuyến đường chính dẫn lên cầu Vân Ly; đồng thời khảo sát, đầu tư hệ thống chiếu sáng toàn tuyến.

Liên quan đến kiến nghị này, lãnh đạo UBND xã Đại Lộc cho biết, địa phương đã tiếp nhận phản ánh và triển khai các thủ tục đầu tư nâng cấp tuyến đường.

Hiện công trình do Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã làm chủ đầu tư đã hoàn thành thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; đang thực hiện thủ tục lựa chọn nhà thầu để triển khai trong năm 2027 theo kế hoạch.

Đối với hệ thống điện chiếu sáng, địa phương sẽ xem xét đưa hạng mục lắp đặt đèn đường kết hợp trồng cây xanh dọc tuyến vào kế hoạch đầu tư, chỉnh trang hạ tầng giao thông giai đoạn 2026 - 2030. Việc đề xuất bố trí vốn sẽ căn cứ nhu cầu thực tế, mức độ cần thiết và khả năng cân đối ngân sách.

Mặt đường Huyền Trân Công Chúa (xã Nam Phước) hư hỏng, nhiều vị trí xuất hiện ổ gà, đọng nước, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ảnh: T.D

Xã Nam Phước: Quan tâm chỉnh trang hạ tầng dân sinh

Tại xã Nam Phước, người dân cũng phản ánh tình trạng xuống cấp trên tuyến đường Huyền Trân Công Chúa giao với đường Hùng Vương.

Tại đây, mặt đường xuất hiện nhiều ổ gà, đọng thành vũng nước mỗi khi trời mưa, khiến người điều khiển xe máy phải giảm tốc độ, tìm cách tránh những vị trí hư hỏng để bảo đảm an toàn.

Bà Nguyễn Thị Thu Hoài, người dân sinh sống trên đường Huyền Trân Công Chúa cho biết, tình trạng mặt đường xuống cấp gây bất tiện trong sinh hoạt hằng ngày, dễ xảy ra va chạm khu tham gia giao thông.

Theo bà Hoài, việc đầu tư, chỉnh trang hạ tầng cần xuất phát từ nhu cầu thực tế, ưu tiên kiểm tra và sửa chữa kịp thời các tuyến dân sinh đông người qua lại.

Bên cạnh việc khắc phục mặt đường hư hỏng, người dân cũng mong muốn địa phương quan tâm đầu tư hệ thống chiếu sáng, từng bước hoàn thiện hạ tầng khu dân cư.

Theo ông Văn Bá Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Phước, địa phương đã nắm tình trạng xuống cấp tại tuyến đường Huyền Trân Công Chúa và đưa tuyến đường vào danh mục đầu tư năm 2027.

Trong thời gian chờ triển khai dự án, xã sẽ có giải pháp xử lý các vị trí hư hỏng ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông, hạn chế tình trạng xuống cấp kéo dài.

Việc chủ động rà soát, thống kê những tuyến đường hư hỏng và sửa chữa kịp thời các điểm mất an toàn sẽ góp phần hạn chế nguy cơ tai nạn, nhất là trong mùa mưa.