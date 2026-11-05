Cần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa gắn với yêu cầu phát triển của tỉnh

Đây là một trong những nội dung chỉ đạo của đồng chí Hồ Xuân Trường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa tại buổi làm việc với Trường Chính trị tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ 10 tháng năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026 và năm 2027 diễn ra chiều 5-11. Cùng tham dự buổi làm việc có đồng chí Võ Hoàn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Đồng chí Hồ Xuân Trường chủ trì buổi làm việc với Trường Chính trị tỉnh.

Sau khi hợp nhất, Trường Chính trị tỉnh đã từng bước kiện toàn tổ chức bộ máy, ổn định hoạt động, bảo đảm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học được triển khai liên tục. Trường hoạt động tại 2 cơ sở (ở phường Nam Nha Trang và phường Bảo An).

Trong 10 tháng năm 2026, trường đã thực hiện 48/54 lớp đào tạo, bồi dưỡng với 3.763 học viên, đạt 88,89% kế hoạch. Công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn được chú trọng, gắn với yêu cầu xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hoạt động của chính quyền cơ sở. Qua đánh giá, trường đáp ứng 6/6 tiêu chí, 51/51 chỉ tiêu của Trường Chính trị chuẩn, trong đó có 10 chỉ tiêu vượt yêu cầu. Đây là cơ sở quan trọng để trường hoàn thiện hồ sơ, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét công nhận đạt chuẩn mức 1 trong năm 2026, hướng đến mục tiêu đạt chuẩn mức 2 vào năm 2030.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh kiến nghị tỉnh quan tâm tháo gỡ một số khó khăn về kinh phí đào tạo, điều kiện hoạt động tại 2 cơ sở và chính sách hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ cho đội ngũ giảng viên.

Đồng chí Hồ Xuân Trường phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Xuân Trường ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực của tập thể lãnh đạo, giảng viên, viên chức, người lao động Trường Chính trị tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, sau hợp nhất, trường đã từng bước ổn định tổ chức, duy trì hoạt động và triển khai các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, khó khăn cần tập trung khắc phục.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Hồ Xuân Trường yêu cầu trường tập trung xây dựng Đảng bộ vững mạnh, giữ vững đoàn kết, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; phát huy trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương và xây dựng văn hóa trường Đảng. Đối với công tác chuyên môn, cần tập trung hoàn thành kế hoạch và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; trong đó, cần rà soát các nhiệm vụ còn lại của năm 2026, xác định rõ người phụ trách và thời hạn hoàn thành. Đồng thời, chủ động phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ và các cơ quan, địa phương xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2027 sát nhu cầu sử dụng cán bộ, tiêu chuẩn chức danh và vị trí việc làm; chú trọng bồi dưỡng cán bộ cấp xã đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy.

Đồng chí cũng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học; tập trung vào những vấn đề thực tiễn đặt ra trong quá trình phát triển của tỉnh. Cùng với đó, hoàn thành các nhiệm vụ khoa học cấp trường, tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đồng chí Võ Hoàn Hải phát biểu tại buổi làm việc.

Ông Nguyễn Quang Hồng Văn - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao đổi một số nội dung tại buổi làm việc.

Bà Lê Thị Thu Thảo - Phó Giám đốc Sở Nội vụ trao đổi một số nội dung tại buổi làm việc.

Bà Lưu Hồng Vân - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh báo cáo các nội dung tại buổi làm việc.

Về xây dựng Trường Chính trị chuẩn gắn với phát triển đội ngũ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu rà soát, hoàn thiện hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đạt chuẩn mức 1 trước ngày 15-12; xây dựng kế hoạch duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng đến đạt chuẩn mức 2 vào năm 2030. Bên cạnh đó, quan tâm đào tạo tiến sĩ, bồi dưỡng năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn và bố trí đội ngũ giảng viên phù hợp yêu cầu nhiệm vụ tại 2 cơ sở.

Đồng chí cũng yêu cầu trường phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn chỉnh Đề án chuyển chức năng, nhiệm vụ của trung tâm chính trị xã, phường về Trường Chính trị tỉnh và Đề án nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa gắn với yêu cầu phát triển của tỉnh. Bên cạnh đó, cần khai thác hiệu quả cơ sở vật chất hiện có, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý đào tạo, thư viện và nghiên cứu khoa học, bảo đảm sử dụng ngân sách, tài sản tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định.

Đối với các kiến nghị của trường, đồng chí Hồ Xuân Trường giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với trường để tháo gỡ; Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan rà soát, giải quyết các kiến nghị theo thẩm quyền.

Đồng chí Hồ Xuân Trường và các đại biểu chụp hình lưu niệm với lãnh đạo, cán bộ Trường Chính trị tỉnh.

Nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2026), đồng chí Hồ Xuân Trường gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến các thế hệ nhà giáo cùng toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động Trường Chính trị tỉnh.

Tin, ảnh: V.G