Cần minh bạch các khoản thu đầu năm học

Hoạt động sinh hoạt dưới cờ tại Trường THPT Nông Cống 3.

Sau sắp xếp các cơ sở giáo dục, năm học 2026-2027, trên địa bàn xã Công Chính còn 4 trường học, bao gồm 1 trường mầm non, 1 trường tiểu học, 1 trường THCS, 1 trường THPT, với 10 điểm trường. Bước vào năm học mới, UBND xã đã ban hành các văn bản quán triệt việc thực hiện các khoản thu trong năm học 2026-2027 gửi đến các nhà trường; đồng thời tổ chức hội nghị triển khai các nhiệm vụ năm học mới với sự tham gia của ban giám hiệu các trường trên địa bàn. Một trong những nội dung trọng tâm tại hội nghị là triển khai và thực hiện đúng các quy định về thu, chi trong năm học 2026-2027. Theo đó, UBND xã yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn nghiên cứu kỹ các quy định, văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh và Sở GD&ĐT; thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng và công khai các khoản thu trong nhà trường.

Bà Trịnh Thị Hằng, Phó hiệu trưởng Trường THPT Nông Cống 3, chia sẻ: “Sau khi nhận được các văn bản hướng dẫn và tiếp thu chỉ đạo của cấp trên, ban giám hiệu nhà trường đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, giáo viên, đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai các khoản thu trong năm học 2026-2027. Nhà trường sẽ công khai rõ ràng các khoản thu cho phụ huynh học sinh được biết. Sau khi phụ huynh thống nhất mới triển khai thu”.

Ông Lê Tuấn Việt, Phó Chủ tịch UBND xã Công Chính, cho biết: “Ngay từ những ngày đầu năm học mới, chúng tôi đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện nghiêm túc việc triển khai các khoản thu năm học 2026-2027. Trong đó, chúng tôi yêu cầu các trường học phải thông tin rõ ràng mọi khoản thu tới phụ huynh học sinh. Đồng thời, phân định cụ thể những khoản thuộc diện bắt buộc theo quy định và những khoản thu theo thỏa thuận, dịch vụ hoặc nguồn xã hội hóa. Chúng tôi kiên quyết không để các nhà trường triển khai các khoản thu trái với quy định”.

Năm học 2026-2027 là năm học đầu tiên các trường học trên địa bàn tỉnh vận hành sau khi sắp xếp lại. Theo thông tin từ Sở GD&ĐT, hiện toàn tỉnh có 764 trường học từ cấp học mầm non đến THPT, giảm 1.168 trường học, tương đương giảm 60,5% số lượng trường học so với năm học trước. Để kịp thời hướng dẫn các nhà trường triển khai các khoản thu đầu năm học mới, ngày 28/8/2026, Sở GD&ĐT ban hành Công văn số 4754/SGDĐT-KHTC về hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục công lập năm học 2026-2027.

Một trong những yêu cầu được đặt ra là các đơn vị giáo dục phải chủ động rà soát toàn bộ các khoản thu ngay từ đầu năm học, tránh tình trạng phát sinh nhiều khoản thu không cần thiết hoặc thu không đúng quy định. Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và kiểm soát các khoản thu, chi trong phạm vi nhà trường. Những khoản thu chưa có đầy đủ căn cứ pháp lý, chưa được cấp có thẩm quyền cho phép hoặc chưa bảo đảm nguyên tắc tự nguyện phải được xem xét, chấn chỉnh kịp thời.

Đối với các khoản thu dịch vụ phục vụ hoạt động giáo dục, các nhà trường phải xây dựng dự toán, xác định mức thu phù hợp với nội dung cung cấp dịch vụ và điều kiện thực tế, đồng thời thực hiện công khai để phụ huynh biết, giám sát. Đặc biệt, việc huy động nguồn lực xã hội cho giáo dục phải được thực hiện đúng bản chất của xã hội hóa, không biến các khoản đóng góp tự nguyện thành nghĩa vụ bắt buộc đối với phụ huynh học sinh.

Để chủ trương công khai, minh bạch đi vào thực chất, Sở GD&ĐT sẽ tăng cường kiểm tra việc thực hiện các khoản thu tại các cơ sở giáo dục, nhất là trong thời điểm đầu năm học. Các trường hợp thực hiện thu sai quy định, không công khai hoặc công khai không đầy đủ, sử dụng nguồn thu không đúng mục đích sẽ bị xử lý theo quy định, nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của học sinh và phụ huynh. Cùng với kiểm tra, việc tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của phụ huynh cũng cần được quan tâm, các cơ sở giáo dục phải tạo kênh thông tin thuận lợi để phụ huynh có thể tìm hiểu, phản ánh những vấn đề liên quan đến các khoản thu.