Cần lưu ý gì về những điểm đặc biệt trong quy định xét học bổng Chính phủ?

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 80/2026/TT-BGDĐT, hướng dẫn chi tiết thực hiện chính sách học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo đó, các ngành được hưởng chính sách này xác định theo Danh mục do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành, bảo đảm quyền lợi của người học không bị ảnh hưởng nếu mã tên ngành hoặc cách phân loại thay đổi.

Tiêu chí xác định nhóm 30% điểm cao nhất và thủ tục xét duyệt

Để lọc nhóm không vượt quá 30% thí sinh có điểm cao nhất toàn quốc theo từng nhóm ngành, dữ liệu căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp THPT của đợt tuyển sinh chung, không phân biệt phương thức xét tuyển. Điểm xét được tính từ môn Toán cộng với hai môn có điểm cao nhất trong số Vật lí, Hóa học, Sinh học và Tiếng Anh trên thang điểm 10, không nhân hệ số và tuyệt đối không sử dụng điểm ưu tiên, điểm cộng hay điểm quy đổi từ chứng chỉ ngoại ngữ. Thí sinh được xếp từ cao xuống thấp trong giới hạn 30% số thí sinh có dữ liệu hợp lệ.

Người học không phải tự làm và nộp hồ sơ đề nghị xét hưởng hoặc tiếp tục hưởng học bổng. Ảnh: MOET

Trường hợp ở vị trí cuối danh sách có nhiều thí sinh bằng điểm khiến số lượng vượt quá 30%, toàn bộ số thí sinh tại mức điểm đó sẽ không được đưa vào nhóm và không dùng thêm tiêu chí phụ. Mức điểm để xét hưởng học bổng là mức cao hơn giữa 22,50 điểm và điểm thấp nhất của nhóm 30% này, được Bộ GD&ĐT công bố sau tuyển sinh chung và không xét lại cho các đợt bổ sung.

Một điểm đột phá tạo thuận lợi lớn là người học không phải tự làm và nộp hồ sơ xin xét hưởng hay tiếp tục hưởng học bổng. Toàn bộ thông tin được khai thác tự động từ dữ liệu tuyển sinh, đào tạo và Nền tảng quản trị đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chiến lược quốc gia. Nếu dữ liệu thiếu sót hoặc chưa chính xác, cơ sở đào tạo có trách nhiệm kiểm tra, xác minh và cập nhật, người học chỉ phối hợp khi cần thiết.

Đối với sinh viên đại học xét lần đầu, việc xét duyệt hoàn thành trong 15 ngày làm việc kể từ khi nhập học; với sau đại học là trước ngày 30/10. Kết quả được công khai nhưng các thông tin cá nhân như mã định danh và số tài khoản phải được bảo vệ bảo mật.

Quy định chi trả và chuyển đổi học bổng

Học bổng được chi trả định kỳ hàng tháng bằng phương thức không dùng tiền mặt hoặc phương thức hợp pháp khác, nằm trong phạm vi ngân sách nhà nước giao. Các đơn vị phải đối chiếu kỹ trước khi chi trả để bảo đảm đúng người, đúng mức, không trùng thời gian hay nguồn kinh phí.

Về phía người học, khi có thay đổi như chuyển ngành, chuyển chương trình hoặc chuyển sang cơ sở đào tạo khác, thay vì phải làm thủ tục rườm rà, các trường có trách nhiệm tự đối soát dữ liệu để tiếp tục duy trì chế độ, người học không phải nộp thêm bất kỳ giấy tờ thủ tục riêng nào. Cơ sở đào tạo cũng tuyệt đối không được tự ý đặt thêm điều kiện ngoài quy định của Chính phủ.

Đối với các trường hợp tuyển sinh từ năm 2025, người học được áp dụng chính sách học bổng kể từ ngày 1/9/2026 với thời gian hưởng tính trong phần thời gian chuẩn còn lại của chương trình. Việc xét hưởng lần đầu cho sinh viên tuyển sinh năm 2025 và 2026 thực hiện theo các quy định mới này, trong đó kinh phí năm 2026 bắt đầu tính từ ngày 1/9/2026 và không hồi tính cho khoảng thời gian trước đó.