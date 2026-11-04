'Càn Long' Hoắc Kiến Hoa ám ảnh với vai diễn trong 'Như Ý truyện'

Sau nhiều năm hạn chế xuất hiện trong các chương trình trò chuyện, Hoắc Kiến Hoa mới đây trở lại show do Từ Hy Đệ (Tiểu S) và Patrick dẫn dắt. Bên cạnh dự án Kỳ tích phòng cấp cứu, nam diễn viên nhắc lại quãng thời gian ghi hình bộ phim cung đấu từng tạo dấu ấn lớn trong sự nghiệp. Với Hoắc Kiến Hoa, đây cũng là một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Theo chia sẻ, quá trình thực hiện Như Ý truyện kéo dài khoảng một năm. Gần như mỗi ngày, anh đều làm việc trong bối cảnh cung đình, ít có cơ hội ra ngoài ăn uống hay thư giãn cùng đoàn phim. Lịch quay dày, không gian sinh hoạt hạn chế khiến nam diễn viên cảm thấy ngột ngạt. Áp lực còn đến từ lượng lời thoại văn ngôn lớn và những cảnh quay đông người khó thực hiện lại nếu xảy ra sai sót.

Vua Càn Long ở “Như Ý truyện”.

Sau mỗi ngày ghi hình, Hoắc Kiến Hoa thường trở về phòng để học kịch bản. Anh thừa nhận đôi lúc phải uống một chút rượu bia để giải tỏa căng thẳng. Khi được hỏi về quá trình tuyển chọn vai Càn Long, nam diễn viên cho biết tiêu chí khá khắt khe: người đảm nhận cần có kinh nghiệm đóng cổ trang, hiểu lời thoại cổ và sẵn sàng hóa thân thành nhân vật có nhiều mặt tối. Dù nhiều người e ngại, anh lại muốn thử sức với vai Càn Long.

Địa điểm ghi hình thường xuyên có đông khách du lịch, khiến việc sinh hoạt cá nhân gặp khó khăn. Có ngày, anh chỉ tranh thủ đi vệ sinh vài lần. Với Hoắc Kiến Hoa, Như Ý truyện là một trong những dự án khó thực hiện nhất, nhưng cũng để lại dấu ấn sâu đậm. Những yêu cầu khắt khe của bộ phim khiến vai Càn Long trở thành thử thách lớn đối với nam diễn viên.

Điều khiến khách mời bất ngờ là dư âm vai diễn sau khi phim đóng máy. Nam diễn viên cho biết phải mất khoảng sáu tháng mới dần thoát khỏi tâm lý Càn Long. Sau một năm sống cùng nhân vật, anh vẫn quen nói chuyện theo lối văn ngôn, giữ tư thế nghiêm trang và đôi khi ứng xử như đang ở chốn cung đình. Thậm chí, trong bữa cơm tại nhà, anh từng ngồi ngay ngắn rồi hô lớn: “Nào! Dùng bữa!”.

Hoắc Kiến Hoa.

Sau khi Như Ý truyện phát sóng năm 2018, vai Càn Long nhận nhiều phản ứng trái chiều. Tuy nhiên, nam diễn viên không quá bận tâm trước lời phê bình. Anh cho rằng phản ứng mạnh từ người xem chứng tỏ nhân vật đã tạo được cảm xúc. Với Hoắc Kiến Hoa, việc khán giả có cảm xúc rõ rệt trước nhân vật cũng là dấu hiệu cho thấy vai diễn đã được đón nhận.

Ở hiện tại, Hoắc Kiến Hoa có cuộc sống tương đối kín tiếng bên Lâm Tâm Như và con gái. Hai nghệ sĩ kết hôn năm 2016 sau nhiều năm làm bạn, đồng thời hạn chế chia sẻ đời tư của con. Có giai đoạn, nam diễn viên giảm hoạt động nghệ thuật để chăm sóc con, đưa đón bé và đồng hành cùng vợ. Trong khi đó, Lâm Tâm Như tiếp tục diễn xuất, sản xuất phim. Cặp đôi vừa đánh dấu 10 năm hôn nhân trong năm 2026 và vẫn giữ lựa chọn riêng tư.

Về sự nghiệp, Hoắc Kiến Hoa từng được chú ý tại Đài Loan trước khi phát triển ở thị trường đại lục. Vai Từ Trường Khanh trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3 giúp anh đến gần khán giả, tiếp đó là Khuynh Thế Hoàng Phi, Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ, Chiến Trường Sa và Hoa Thiên Cốt. Anh tạo dấu ấn qua nhiều dạng nhân vật, từ chính diện đến những vai có nội tâm phức tạp. Sau những thành công này, hình tượng Càn Long trong Như Ý truyện tiếp tục trở thành dấu mốc đáng chú ý trong hành trình diễn xuất của anh.

Sau thời gian vắng bóng, Hoắc Kiến Hoa trở lại màn ảnh với Câu Chuyện Hoa Hồng năm 2024, đóng Phổ Gia Minh bên cạnh Lưu Diệc Phi. Lần xuất hiện trên chương trình trò chuyện, cùng chia sẻ về Kỳ tích phòng cấp cứu và ký ức hậu trường, cho thấy nam diễn viên đang cởi mở hơn khi nói về công việc. Dù không hoạt động dày đặc, những vai diễn như Càn Long vẫn giúp anh duy trì sự quan tâm của khán giả.